Izbrisani iz poslovnega registra, a se kljub temu ukvarjajo s spletno prodajo

Podjetje KK Trgovina je upravljalo spletne trgovine na povezavah https://kupujem-kvalitetno.com, https://unikatna-slovenija.si in https://jerihonska-roza.si/trgovina/, s 17. oktobrom pa bi moralo prodajo ukiniti.

Inšpektorat je v okviru pregleda spletne trgovine na povezavi https://kupujem-kvalitetno.com ugotovil, da se danes tam še vedno lahko izbira izdelke in jih nalaga v košarico, pred dokončnim nakupom pa je potrošnik obveščen, da razpoložljivi načini plačila niso na voljo, da pa je mogoče podjetje kontaktirati in se dogovoriti o alternativah. "S tem se pojavlja možnost, da se potrošnik individualno dogovori o načinu plačila in s tem možnosti nakupa," so navedli na inšpektoratu.

Nakup prek spletne trgovine https://unikatna-slovenija.si se medtem lahko še vedno izpelje do konca, prav tako se blago še vedno lahko pridobi prek spletne trgovine na povezavi: https://jerihonska-roza.si/trgovina/.

"Potrošnike opozarjamo na previdnost pri odločanju za nakup prek omenjenih spletnih trgovin. Podjetje je bilo namreč že pred izbrisom s strani tržnega inšpektorata obravnavano z vidika neizpolnitve pogodbe oziroma nedobave naročenega in plačanega blaga, kar se lahko nadaljuje tudi v prihodnje, pri čemer pa so zaradi izbrisa subjekta pristojnosti tržnega inšpektorata omejene," so poudarili v tem nadzornem organu.

Pojasnili so še, da se hkrati z naročilom prek naštetih spletnih trgovin podpira delo na črno, ki je prepovedano.