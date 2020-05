Izbrskali smo dokaze: Bureau Veritas je dvakrat potrdil lažno verodostojnost Acronovih certifikatov

“Certifikat je verodostojen” in “iskalnik potrjuje verodostojnost”, tako je zunanja kontrolna hiša Bureau Veritas, ki jo je najel Zavod za blagovne rezerve, označila dva Acronova certifikata, ki ju mi nismo našli v isti bazi kot Bureau Veritas, bodisi je lažnost potrdil kitajski laboratorij oziroma laboratorij sploh ni pristojen za certificiranje FFP2 mask. V Bureau Veritas prst usmerja tudi Zavod za blagovne rezerve, ki napoveduje pogajanja z Acronom za nižjo ceno in skrajšanje čakalnih rokov. Mi pa smo medtem iz Kitajske dobili že drugo potrditev o lažnem dokumentu.

Zakaj je Bureau Veritas potrdil verodostojnost certifikatov, ki to ni? “Certifikat je verodostojen in velja za maske tipa (op. KN95 (FFP2) )”, tako je po elektronski pošti za Certificate of complianceodECMza Zhejiang hongyu medicali commodityzapisal Daniel Belšakiz zunanje kontrolne hiše Bureau Veritas, ki jo je najel Zavod za blagovne rezerve za skupni prevzem zaščitne opreme.

Sporočilo Bureau Veritas o verodostojnosti certifikata.

Ko smo mi preverili ta dokument v bazi ECM, smo ugotovili, da tega certifikata v bazi ni. Ob tem poudarimo, četudi bi bil dokument Acrona pristen, Evropsko varnostno združenje navaja, da ECM ni priglašen organ za osebno zaščitno opremo, torej FFP2 maske, ampak za drugo opremo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

*Na opozorilo Bureau Veritas, da so danes certifikat našli, smo to preverili tudi sami. Certifikat je v bazi ECM. A to, poudarjamo, v ničemer ne spreminja naših naved, saj, kot smo že poudarili, Evropsko varnostno združenje navaja, da ECM ni priglašen organ za osebno zaščitno opremo, torej FFP2 maske, ampak za drugo opremo. “Iskalnik potrjuje verodostojnost in veljavnost certifikata za maske proizvajalca Jiande Chaomei daily Chemicals model 2002”, tudi v tem primeru zapiše Daniel Belšak iz Bureau Veritas. Gre za Huaxun detectionlaboratorij, torej prvi primer, ki smo ga razkrili včeraj, da gre za lažen dokument. Ali kot nam je zapisal Andy Čang: “Ni bil izdan pri nas. Navedenega proizvajalca mask ne poznamo. Bodite previdni pri nakupu.”

Bureau Veritas potrjuje veljavnost certifikata.

V isti iskalnik kot Belšak smo številko certifikata vtipkali tudi mi, odgovor pa: “Oprostite, nisem še našel vašega certifikata.”

V istem iskalniku mi nismo našli certifikata.

Zavod za blagovne rezerve je kontrolni hiši Bureau Veritas letos nakazal 110 tisoč evrov Kaj konkretno preverja kontrolna hiša Bureau Veritas? “Kot izbrana kontrolna hiša preverjamo določeno opremo za potrebe DBR (op. Zavod za blagovne rezerve), in sicer količinsko kontrolo ter skladnost s pogodbenimi in zakonodajnimi določili,”pojasni direktor za področje Adriatik Balkan Tomaž Verbnik, ki o tem, kaj in kako je preverjala pri Acronu, ne želi konkretno odgovoriti. “Ponovno navajam, da kot nevtralna strokovna organizacija, akreditirana pri Slovenski akreditaciji kot kontrolni organ, ne moremo posredovati informacij o konkretnih kontrolah tretjim strankam.” Na Bureau Veritas nas ves čas usmerjajo tudi na Zavodu za blagovne rezerve. Ko jih vprašamo, ali je Zavod, ki je podpisal tri pogodbe z Acronom v vrednosti skoraj 30 milijonov evrov, sploh preveril dokumentacijo, odgovorijo:“Ob sklenitvi pogodbe je strokovna skupina skrbno pregledala veljavnost certifikatov in oni so preverili ustreznost ponudb.”Na konkretno vprašanje, kdo je odgovoren, da preveri dokumentacijo, pa: “Dokumentacijo preveri zunanja kontrolna hiša Bureau Veritas.”

Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek se je zahvalil Acronu za pošiljko FFP2 mask. FOTO: Twitter

Je slab milijon FFP2 mask od skupno 8,2 milijona določenih v pogodbah, ki jih je dobavil Acron in za katere je po besedah žvižgača Ivana Galeta lobiral zaupnik ministraZdravka Počivalška Mitja Terče, varnih za uporabo ljudi v prvih bojnih vrstah, torej zdravnikov? Je ogrožena varnost državljanov? Na blagovnih rezervah še enkrat: “Prosimo, obrnite se na Bureau Veritas.” Zavod za blagovne rezerve jim je letos za storitve že plačal 110 tisoč evrov, od leta 2003 pa 3,1 milijona evrov. Verbnik ne želi odgovoriti prav na nobeno konkretno vprašanje, niti koliko ljudi dela na projektu zaščitne opreme niti koliko prevzemov zaščitne opreme so naredili. Na vprašanje, ali bi zaščitno opremo zavrnili, če bi ugotovili, da dokumentacija ni ustrezna oziroma je lažna, pa Verbnik pove:“V kolikor ugotovimo odstopanja od pogodbenih določil in relevantnih predpisov, o tem sestavimo zapis in o vsem obvestimo naročnika.”Če so to že storili in za koga, ne izvemo. Iz Kitajske smo dobili drugo potrditev, da je Acronov dokument lažen “Poročilo je lažno. Prosim bodite pozorni!”Tako se glasi nova potrditev iz Kitajske, ki nam jo je poslal Hoffer Lau iz laboratorija United testing technology Hongkong za poročilo o testiranju za podjetje Zhejiang hongyu medicali commodity, izdano 25. marca 2020.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Acron oziroma direktor Samo Lampretna naša konkretna vprašanja: “Ali so s tem ogrozili varnost državljanov? Ali bodo vrnili denar državi in prekinili pogodbi? Bodo plačali odškodnino v primeru okužbe zaradi mask brez ustreznih dokumentov?”, ni odgovoril. Zdaj v njegovem imenu govori odvetnik Velimir Cugmas, ki trdi, da so vsi certifikati ustrezni. “Nihče do danes ni dokazal, zgolj trdite, da gre za sum, jaz trdim, da ne gre niti za indic, da maske niso ustrezne.” Ob tem doda, da je Zavod za blagovne rezerve angažiral strokovnjaka za pregled ustreznosti kakovosti in količine. “Ta strokovnjak zagotavlja, da je to blago in certifikat tudi ustrezen. Dejstvo je, da je kupec blago prevzel po opravljeni kontroli kvantitete, kvalitete. Ki jo je opravil profesionalec. Profesionalec pa je vedno zavezan s standardom dobrega gospodarstvenika.”

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kredibilnost oziroma resničnost certifikatov smo preverjali po bazah podjetij, se obrnili neposredno za izdajatelje certifikatov, jih primerjali in analizirali na podlagi smernic Evropskega varnostnega združenja (ESF), jih iskali v bazi priglašenih organov EU,pa Kitajske gospodarske zbornice za uvoz in izvoz zdravil in zdravstvenih izdelkov, kjer imajo objavljen seznam podjetij, ki izvažajo maske za nemedicinsko uporabo s standardi kakovosti in jih potrjuje Ministrstvo za trgovino LRK. Sedem izdajateljev certifikatov in poročil o testiranju ni na nobenem seznamu, dva sta potrjeno lažna od kitajskih laboratorijev. Na seznamu Kitajske gospodarske zbornice ni niti proizvajalcev mask.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Cugmas pa vztraja: “Nič od tega ne drži. Dobavitelj nobenih certifikatov ne skriva. Ta certifikat je javna listina, v pisni obliki, s podpisom in štampiljko odgovorne osebe. Gre torej za verodostojno listino.” Lampret je do našega razkritja certifikate in imena proizvajalcev skrival.

Da lahko neko masko sploh klasificiramo kot FFP masko, mora ta biti skladna z EN149, kar je oznaka za osebno varovalno opremo za zaščito dihal, skladnost pa lahko potrdijo le pooblaščeni priglašeni organi (Notified bodies). FFP maske veljajo za osebno zaščitno opremo. Za vsako masko mora biti navedeno ime proizvajalca, referenca, CE številka certifikacijskega organa + EN 149: 2009 + razred maske (FFP1, FFP2 ali FFP3) + kratica (NR ali R), oznake morajo biti v skladu z Direktivo 89/686. Če kar koli od tega manjka, je maska neustrezna.

V dokumentaciji blagovnih rezerv za Acron so trije certifikati in štiri poročila o testiranju. Cugmas nam je pokazal 56 strani dokumentov, ki pa so v večini nadaljevanje prvih strani poročil o testiranju. Ključno je, četudi bi bili vsi certifikati Acrona na Kitajskem resnični, za dva so nam že potrdili, da sta lažna, bi morali biti izdani pri priglašenih organih EU. Drugače povedano, tako laboratorij, ki naredi tehnični elaborat, kot izdajatelj certifikata, morata biti priglašena organa EU, kar pa kitajski organi niso. Priglašeni urad pa mora biti pristojen za točno določeno zaščitno opremo. Tudi certifikat podjetjaHuawin (Shenzhen Huawin Testing Certification), ki se nanaša na podjetjeNingbo, se sumi, da naj bi bil lažen. Zakaj? Zaščitne maske imajo vedno oznako PPE / OVO (personal protective equipment / osebna zaščitna oprema) kategorija III, v tem primeru so PPE / OVO kategorija I. To namreč napačno navaja precej kitajskih inštitutov in certifikati takšnih organizacij niso pravna podlaga za oznako CE, niti za dajanje osebne zaščitne opreme na trg EU. Evropsko varnostno združenje navaja dva primera sumljivih certifikatov. Ob tem moramo opozoriti še na dodatno dejstvo, da ta laboratorij za EN149 ni akreditiran, torej ne more testirati FFP2 mask.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke