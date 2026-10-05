Izbruh garij v ribniškem domu starejših

V Domu starejših občanov (DSO) Mavida Ribnica so izbruhnile garje. Izbruh bolezni je za Svet24 potrdila direktorica doma Sandra Mujanović Gavranović. Okužba je za zdaj dokazana pri eni osebi, poleg potrjenega primera pa obravnavajo še štiri osebe, ki veljajo za verjetne primere okužbe, zato zdravstveno stanje stanovalcev pozorno spremljajo.

Zaradi tega so omejili obiske, pristojne službe pa da že izvajajo predpisane ukrepe.

O pojavu garij je bil obveščen tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki je podal prijavo na zdravstveni inšpektorat. V domu ukrepajo v skladu s prejetimi navodili za ravnanje ob tovrstnih izbruhih, še poroča omenjeni portal.