Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Izbruh garij v ribniškem domu starejših

05. 10. 2026 16.22 pred 1 uro 1 min branja 19

Avtor:
Ti.Š.
Garje

V Domu starejših občanov Mavida Ribnica so potrdili pojav garij. Okužba je za zdaj sicer dokazana pri eni osebi, obravnavajo pa še štiri osebe, ki veljajo za 'verjetne primere okužbe'. Obiski v ustanovi so trenutno omejeni.

V Domu starejših občanov (DSO) Mavida Ribnica so izbruhnile garje. Izbruh bolezni je za Svet24 potrdila direktorica doma Sandra Mujanović Gavranović. Okužba je za zdaj dokazana pri eni osebi, poleg potrjenega primera pa obravnavajo še štiri osebe, ki veljajo za verjetne primere okužbe, zato zdravstveno stanje stanovalcev pozorno spremljajo.

Zaradi tega so omejili obiske, pristojne službe pa da že izvajajo predpisane ukrepe.

O pojavu garij je bil obveščen tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki je podal prijavo na zdravstveni inšpektorat. V domu ukrepajo v skladu s prejetimi navodili za ravnanje ob tovrstnih izbruhih, še poroča omenjeni portal.

Razlagalnik

Garje so nalezljiva kožna bolezen, ki jo povzroča mikroskopsko majhna pršica, imenovana srbec (Sarcoptes scabiei). Ta zajedavec se zavrta v vrhnjo plast kože, kjer odlaga jajčeca, kar povzroča močno srbenje in izpuščaje. Bolezen se najpogosteje prenaša z neposrednim, dolgotrajnim stikom kože s kožo okužene osebe, lahko pa tudi prek okuženih predmetov, kot so posteljnina, brisače ali oblačila, saj pršice zunaj človeškega telesa lahko preživijo nekaj dni.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
garje bolezen okužba DSO Mavida Ribnica NIJZ

Vsi imamo pravico prispeti na cilj: uprimo se motilcem med vožnjo

24ur.com V Mežiški dolini in Črni prvi primeri črevesnih bolezni: bruhanje in driska
24ur.com V vzhodni Sloveniji zaznali povečano število okužb s salmonelo
24ur.com Pojav garij v mariborskih zaporih: 'Situacija je pod nadzorom'
24ur.com V Nemčiji potrdili prvi primer okužbe z novo različico opičjih koz
24ur.com 18 novih okužb, največ v Šmarju pri Jelšah
24ur.com V Sloveniji ni porasta bolnikov z oslovskim kašljem
24ur.com Oslovski kašelj: v lanskem letu 120 primerov, januarja letos pa že 76
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
štrekeljc
05. 10. 2026 17.07
In se še najdejo lipeti, ki bi vse sprivatizirali. Še to jim ni jasno, da je takim lastnikom pomemben samo lastni dobiček, za vse drugo jih boli kopulacijski organ!
Odgovori
+1
1 0
devlon
05. 10. 2026 17.00
to smo mi imel v študentu..
Odgovori
0 0
Misika1967
05. 10. 2026 17.00
Seveda in takoj je krivi osebje in celo priimki. Garje vemo da lahko prinesejo stari sami in tudi svojci. Dokler se to po telesu ne razsiri nihci glih neve kaj je. Tega se za sprejem v dom ne preglejuje,razen za okuzbe ESBL,Mrsa.... Torej ne pametovat.
Odgovori
+0
1 1
LevoDesniPles
05. 10. 2026 16.58
lol zahod bo kmalu kot kakšna obubožana afriška vas XD
Odgovori
+1
2 1
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2026 16.55
Zadnjič je bil odličen dokumentarec o francoskih privat firmi za domove v Španiji, domovih v VB, ki so jih pokupili finančni skladi in dolgotrajni oskrbi v Nemčiji, ki jih izvajajo romunske delavke preko nemško in romunskih agencijah! super...
Odgovori
+4
4 0
Infiltrator
05. 10. 2026 16.49
Sam ime in preimek direktorce sem prebral pa mi vse jasno!
Odgovori
+4
5 1
Mio56
05. 10. 2026 16.57
Samo Pogorelćev je rad v njeni druzbi....
Odgovori
+0
1 1
štrekeljc
05. 10. 2026 17.05
Direktor družbe, ki je lastnica tega doma, se piše Mosser Gerhard.
Odgovori
+1
1 0
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2026 16.44
Spet privatni dom!
Odgovori
+2
3 1
FIRBCA
05. 10. 2026 16.43
ce jih ima eden jih ima celi dom sestre itd, da to dobis je treba vse 10x klinicno ocistiti celo zgradbo od postelj, jogijev, stene skratka vse se predctavljate raje ne ker ce je pa to slo ven ja potem zna biti pa fino stala.
Odgovori
+3
4 1
Sandokkan
05. 10. 2026 16.34
Ta uboga Slovenija je res Afrika!!!!
Odgovori
+5
8 3
Sixten Malmerfelt
05. 10. 2026 16.46
res je 138 trol iz keudra, tuja privat firma za starejše!
Odgovori
+1
4 3
Sandokkan
05. 10. 2026 17.23
In??? A zakonodaja in tisti ki preverjajo higieno in da do tega ne pride,do tudi tujci? Ne! So Slovenci (po možnosti s velikimi žepi)!
Odgovori
+1
1 0
Mio56
05. 10. 2026 16.30
kako lahko pridejo glarje v zaprto ustanovo??? Samo z obcasnimi obiskovalci zelo tezko...tudi stanovalci so PRAVILOMA pregledani pred nastanitvijo...sepravi ostane samo se osebje doma!
Odgovori
+7
7 0
Misika1967
05. 10. 2026 16.57
Izbruh garij ni takojsen,lahko jih kdo prinese s seboj pa tudi svojci. Je kar nalezljivo.
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
cekin
Portal
Razkrili, koliko premoženja ima povprečen Slovenec. Ste nad ali pod povprečjem?
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
moskisvet
Portal
Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
dominvrt
Portal
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Sosed ga je opozoril, naj pogleda pod otroško igralno podlogo
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
okusno
Portal
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984