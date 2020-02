Izbruh ošpic na Škofjeloškem končan

Glede na podatke ministrstva za zdravje je v škofjeloškem podjetju Knauf Insulation zbolelo 27 zaposlenih. Ošpice je novembra v podjetje vnesla oseba, ki je pripotovala iz Belgije, bolezen se je prenesla na šest ljudi, od enega od njih še na 13 oseb. Nato so v lani zboleli še trije, ki so bili povezani s tem izbruhom, v dveh primerih pa gre le za verjetno povezavo.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so zadnji primer ošpic letos zaznali 14. januarja. Povezan je bil z izbruhom ošpic v škofjeloškem podjetju. Ker od takrat ni nihče zbolel, inkubacijska doba pa je minila, je škofjeloški izbruh ošpic končan.

Na začetku letošnjega leta so na NIJZ zaznali še pet primerov ošpic pri odraslih osebah, vsi so predvidoma povezani z izbruhom v Škofji Loki.

V drugem izbruhu, ki ga je konec lanskega leta obravnaval NIJZ, so zbolele tri osebe iz ljubljanske regije. Poleg dveh izbruhov so potrdili še dva posamična primera ošpic, za katera ni znan vir okužbe.

Novembra in decembra lani so tako zaznali 30 zbolelih z ošpicami, štirje so bili otroci. Vseh letošnjih pet primerov je bilo pri odraslih.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je za kolektivno zaščito potrebna vsaj 95-odstotna precepljenost populacije, v zadnjih letih pa je v Sloveniji cepljen manjši delež otrok. V letu 2018 je precepljenost predšolskih otrok s prvim odmerkom cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam znašala 93,1 odstotka, precepljenost šolskih otrok z drugim odmerkom cepiva pa 93,5 odstotka.

Smrti zaradi ošpic v zadnjih letih v Sloveniji ni bilo. Zadnja smrt je bila potrjena v času večje epidemije, ki je potekala v Sloveniji med letoma 1994 in 1995, so nedavno navedli na ministrstvu za zdravje v odgovoru na poslansko vprašanje Nade Brinovšek (SDS).