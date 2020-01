Izbruhi viroz in gripe na številnih šolah, omejitve obiskov v bolnišnicah

V 91 odstotkih so dokazali gripo tipa A, približno polovica je bila podtipa A(H1N1), polovica A(H3N2). Respiratorni sincicijski virus so dokazali pri 12 odstotkih vzorcev, večinoma so bili odvzeti v bolnišnicah. Od drugih virusnih povzročiteljev okužb dihal je bilo največ rinovirusov, razmeroma pogosti so še adenovirusi, koronavirusi in virusi parainfluence, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Pri šolarjih gripa poteka blago in se kmalu vrnejo k pouku, piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Narašča tudi pojavnost akutnih okužb dihal. Virus gripe so tako v tretjem letošnjem tednu dokazali v 24 odstotkov vzorcev bolnikov, pri čemer jih je bilo med vzorci v primarnem zdravstvu 80 odstotkov pozitivnih.

V starostni skupini do 14 let je vedno več bolnikov z gripi podobnimi boleznimi.

Na podlagi grafov, objavljenih na spletni strani NIJZ, je mogoče sklepati, da število okužb v preteklem tednu ni odstopalo od prejšnjega leta. Tudi v sosednjih državah prevladuje gripa tipa A.

V državah, ki jih pokriva evropska izpostava Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ima večina držav še nizko pojavnost gripe, srednje visoko pojavnost imajo v Grčiji, Latviji, v Walesu, na Irskem in Gruziji, visoko pojavnost pa beležijo v Izraelu in Turčiji.

Zaradi gripe in drugih viroznih obolenj omejujejo ali prepovedujejo obiske v številnih bolnišnicah. Obiske na bolnišničnih oddelkih so prepovedali na Onkološkem inštitutu Ljubljana,v UKC Ljubljana so omejil obiske na vseh oddelkih na eno zdravo osebo med 15. in 17 uro.

Obiski so že od 7. januarja prepovedani tudi v izolski bolnišnici. V nekaterih bolnišnicah pa so omejili ali prepovedali obiske po posameznih oddelkih.