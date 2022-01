'Izdajanje lažnih zdravniških potrdil je skrajno zavržno dejanje'

Odbor meni, da je izdajanje lažnih zdravniških potrdil skrajno zavržno dejanje. Prav tako predstavlja kršitve kodeksa zdravniške etike v členih, ki določata, da zdravnik nikoli ne izkorišča bolnika za osebne koristi in se zaveda, da vsako neustrezno, lahkomiselno, za zdravnika nečastno in ponižujoče dejanje prizadene tudi druge zdravnike in zdravstveno osebje ter zdravstvo v celoti. "Za zdravnika nečastna je vsaka zloraba javnih pooblastil in sredstev za osebno okoriščanje," še navaja člen kodeksa, ki ga po oceni odbora kršijo zdravniki z izdajanjem lažnih zdravniških potrdil.

Kot še izhaja iz stališča odbora, objavljenega v januarski številki glasila zdravniške zbornice, je ravnanje lahkomiselno, neodgovorno, neetično in potencialno nevarno za zdravje in življenje posameznikov, ki takšna potrdila prejmejo. Ravnanje hkrati predstavlja tudi kršitev pravilnika o odgovornosti zdravnikov in zobozdravnikov zaradi kršitev njihovih dolžnosti ter o organizaciji in delu razsodišča zbornice. V času pandemije covida-19 izdajanje lažnih covidnih potrdil predstavlja tudi ogrožanje javnega zdravja.

Odbor je ob tem še ugotovil, da je povpraševanje po takšnih potrdilih neodgovorno do lastnega zdravja in nevarno v času epidemije covida-19, pa tudi neetično in nevarno za zdravje drugih.

Omenjeni primer zdravnice koncesionarke pa ni edini javnosti znan primer izdajanja lažnih zdravniških potrdil. Lani novembra so mariborski kriminalisti pridržali dva zdravnika, osumljena, da sta v zadnjih letih izdala več kot 10.000 lažnih zdravniških spričeval, eden od njiju pa tudi okoli sto lažnih testov PCR in hitrih antigenskih testov v zvezi s covidom-19. S tem naj bi si pridobila za milijon evrov protipravne premoženjske koristi.