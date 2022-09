Vračajo se računi – v papirnati ali elektronski obliki

"Čeprav tiskanje računov ni obvezno, jih tiskamo," pravijo gostinci in ob tem dodajajo, da so tako navajeni oni sami in tudi gostje. Ljudje načeloma že prej niso jemali računov oziroma, kot so opazili nekateri gostinci, so jih večkrat s sabo vzeli turisti, drugače pa so jih vedno metali v smeti.