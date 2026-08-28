Izdaje kovancev ob obletnici priključitve Primorske ne bo

Na včerajšnji 8. redni seji vlade je vlada potrdila spremembe Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2027 izdajo priložnostni kovanci. Te po novem predvidevajo, da bodo prihodnje leto poleg spominskega kovanca ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik Godec izdani še priložnostni kovanci ob 100. obletnici smrti planinca in duhovnika Jakoba Aljaža .

S to odločitvijo so tako povozili odločitev Golobove vlade, ki je januarja letos potrdila, da se poleg kovancev v spomin Gošnik Godčeve izda tudi zbirateljski kovanec ob 80. obletnici priključitve Primorske k matični domovini. Banka Slovenije je poleti 2026 na javnem natečaju že izbrala zmagovalno likovno rešitev za ta kovanec in z denarnimi nagradami nagradila prve tri predlagane grafične rešitve.

Na ministrstvu za finance pojasnjujejo, da odločitev o izdaji priložnostnega kovanca temelji na presoji, da leto 2027 ponuja izjemno priložnost za obeležitev 100. obletnice smrti Jakoba Aljaža, ene najpomembnejših osebnosti slovenskega narodnega, kulturnega in planinskega izročila.

"Vlada pri tem poudarja, da ima tudi 80. obletnica vrnitve (in ne priključitve) Primorske k matični domovini velik zgodovinski in nacionalni pomen," so zapisali v odgovoru na naša vprašanja. Odločitev za spremembo po njihovih navedbah zato ne pomeni zmanjševanja pomena Primorske ali tega pomembnega mejnika slovenske zgodovine, temveč izbiro motiva, ki je glede na časovno priložnost, simbolno moč, nacionalno prepoznavnost in dolgoročno numizmatično vrednost primeren za obeležitev s priložnostnim kovancem.

"Država lahko različne pomembne obletnice obeleži na različne načine; izbira enega motiva za priložnostni kovanec ne pomeni, da se odpoveduje spominu na druge," so dodali na ministrstvu.

Vlada je prav tako ob sprejetju spremembe pojasnila, da leto 2027 "ponuja izjemno priložnost" za obeležitev 100. obletnice smrti Jakoba Aljaža ter ob tem dodala, da gre za eno najpomembnejših osebnosti slovenskega narodnega, kulturnega in planinskega izročila.

"Jakob Aljaž je osebnost, ki s svojim delom presega posamezno zgodovinsko obdobje in geografsko okolje. Njegovo ime je neločljivo povezano s Triglavom, Aljaževim stolpom in razvojem slovenskega planinstva ter z zavestjo o pomenu slovenskega prostora in njegove kulturne ter naravne dediščine," so dodali.