Izdaje kovancev ob obletnici priključitve Primorske ne bo

Na včerajšnji 8. redni seji vlade je vlada potrdila spremembe Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2027 izdajo priložnostni kovanci. Te po novem predvidevajo, da bodo prihodnje leto poleg spominskega kovanca ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik Godec izdani še priložnostni kovanci ob 100. obletnici smrti planinca in duhovnika Jakoba Aljaža.
S to odločitvijo so tako povozili odločitev Golobove vlade, ki je januarja letos potrdila, da se poleg kovancev v spomin Gošnik Godčeve izda tudi zbirateljski kovanec ob 80. obletnici priključitve Primorske k matični domovini. Banka Slovenije je poleti 2026 na javnem natečaju že izbrala zmagovalno likovno rešitev za ta kovanec in z denarnimi nagradami nagradila prve tri predlagane grafične rešitve.
Na ministrstvu za finance pojasnjujejo, da odločitev o izdaji priložnostnega kovanca temelji na presoji, da leto 2027 ponuja izjemno priložnost za obeležitev 100. obletnice smrti Jakoba Aljaža, ene najpomembnejših osebnosti slovenskega narodnega, kulturnega in planinskega izročila.
"Vlada pri tem poudarja, da ima tudi 80. obletnica vrnitve (in ne priključitve) Primorske k matični domovini velik zgodovinski in nacionalni pomen," so zapisali v odgovoru na naša vprašanja. Odločitev za spremembo po njihovih navedbah zato ne pomeni zmanjševanja pomena Primorske ali tega pomembnega mejnika slovenske zgodovine, temveč izbiro motiva, ki je glede na časovno priložnost, simbolno moč, nacionalno prepoznavnost in dolgoročno numizmatično vrednost primeren za obeležitev s priložnostnim kovancem.
"Država lahko različne pomembne obletnice obeleži na različne načine; izbira enega motiva za priložnostni kovanec ne pomeni, da se odpoveduje spominu na druge," so dodali na ministrstvu.
Vlada je prav tako ob sprejetju spremembe pojasnila, da leto 2027 "ponuja izjemno priložnost" za obeležitev 100. obletnice smrti Jakoba Aljaža ter ob tem dodala, da gre za eno najpomembnejših osebnosti slovenskega narodnega, kulturnega in planinskega izročila.
"Jakob Aljaž je osebnost, ki s svojim delom presega posamezno zgodovinsko obdobje in geografsko okolje. Njegovo ime je neločljivo povezano s Triglavom, Aljaževim stolpom in razvojem slovenskega planinstva ter z zavestjo o pomenu slovenskega prostora in njegove kulturne ter naravne dediščine," so dodali.
Hotova terja pojasnila
Na spremembo se je danes odzvala vodja poslanske skupine SD Meira Hot, ki je vladi namenila poslansko vprašanje glede njihove odločitve. Strinja se sicer, da je spomin na Aljaža nedvomno vreden državne počastitve, a opozorila, da popoln umik zbirateljskega kovanca za Primorsko povzroča veliko razočaranje med prebivalci tega dela Slovenije in vsemi, ki spoštujejo ta ključni zgodovinski mejnik naše državnosti.
Opozorila je, da tako kot je delo Aljaža pomembno zato, ker je prebudilo in utrdilo zavedanje o slovenskem prostoru ter njegovi kulturni in naravni dediščini, tudi priključitev Primorske k matični domovini predstavlja uresničitev teh istih narodnih teženj v praksi na zahodni meji slovenskega narodnega ozemlja.
"Brez trpljenja Primorcev pod fašizmom, njihovega pogumnega upora, narodnoosvobodilnega boja in diplomatskih prizadevanj po drugi svetovni vojni, Slovenija danes ne bi imela izhoda na morje in ne bi obstajala v sedanjih mednarodno priznanih mejah. Če je Jakob Aljaž postavil simbolni branik slovenstva na vrhu Triglava, so Primorci z bojem in pogumom ta branik uresničili na zahodni meji," je dejala.
Meni, da sta oba dogodka za slovensko suverenost in narodno zavest enako pomembna: "Izbris enega na račun drugega na žalost ustvarja vtis, da država zapostavlja zgodovinski prispevek Primorske k oblikovanju sodobne slovenske države." Praznovanje državnih praznikov in spominjanje pomembnih zgodovinskih mejnikov bi moralo po njenem združevati slovenski narod in krepiti našo skupno identiteto, ne pa nas razdvajati.
Ob tem je opozorila tudi na finančni in organizacijski vidik odločitve, saj je Banka Slovenije že poleti izvedla celoten javni natečaj za oblikovanje zbirateljskih kovancev, izbrala zmagovalne likovne rešitve in avtorjem že namenila denarne nagrade za odkup projektov. Za zbirateljski kovanec Jakoba Aljaža bi morali tako celoten postopek natečaja začeti znova, kar prinaša dodatne finančne in administrativne stroške.
Od vlade tako zdaj terja pojasnila, kateri so bili ključni strokovni in politični razlogi za preklic izdaje že izbranih kovancev, zakaj se niso odločili za izdajo dveh zbirateljskih kovancev ter ali bodo preučili svojo odločitev in 80. obletnico priključitve Primorske vrnili kot dodatno izdajo zbirateljskega kovanca.
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