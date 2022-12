Izdali gradbeno dovoljenje za NUK II, začetek gradnje morda že konec 2023

V letu 2023 bosta tako izdelana projekt za izvedbo gradnje NUK II in projekt za razpis, nato pa bo pripravljen še razpis za izvajalca gradbenih, obrtnih in instalacijskih del.

Pristojni opozarjajo, da Ljubljana takšne prostore potrebuje. Mitja Bevk iz biroja arhitektov, ki so pripravili projekt, je pojasnil, da NUK II ni podvojitev sedanje knjižnice, temveč da bo šlo za dopolnitev in razbremenitev trenutne stavbe in skrb za dediščino. NUK II opisal kot platformo sodobnega izobraževanja in komunikacij, ki bo postala ena ključnih točk Univerze v Ljubljani, poleg tega bo NUK II tesno povezan z mestom. Ponujal bo 1400 študijskih in 1500 uporabniških mest, glavni element pa bo velika čitalnica v več etažah, ki se bo referirala na Plečnikovo čitalnico v NUK.