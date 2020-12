Vesel o osnutku revizijskega poročila o nabavi zaščitne in medicinske opreme

Računsko sodišče je danes izdalo osnutek revizijskega poročila glede nabave zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije covida-19. V zvezi z izdanim poročilom bo predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel ob 14. uri podal izjavo, ki jo bomo prenašali v živo.

Vsebina ugotovitev revizorjev sicer ni javna, dokler se do nje ne opredelijo revidiranci in Računsko sodišče ne izda končnega poročila. Vesel pa bo na na novinarski konferenci ob 14. uri podal izjavo o revizijskem poročilu o nabavi zaščitne in medicinske opreme zaradi epidemije covida-19. Izjavo bomo prenašali v živo.

Kot je že pred tednom dni pojasnil Vesel, pričakuje, da bo poročilo obsežno, povedal pa je tudi, da so imeli velike probleme s pridobivanjem dokumentacije, predvsem od gospodarskega ministrstva. "Kar težko je bilo razložiti vloge posameznih subjektov, zlasti v tistem spomladanskem obdobju," je povedal Vesel. Počivalšek pa je očitke že zavrnil. Kot je navedel, so prejeli 210 vprašanj in so potrebovali nekaj tednov za celovit in natančen odgovor.

Po nekaterih informacijah bi lahko bil osnutek obremenjujoč za gospodarskega ministra in prvaka SMC Zdravka Počivalška, kar bi po mnenju nekaterih lahko vplivalo na zaupanje stranke v svojega predsednika, s tem pa na morebitno odločitev posameznih poslancev o podpori alternativni vladi. Tudi Počivalšek je izjavil, da "Veselova medijska angažiranost glede te teme vzbuja dvom".

Vsebine osnutka Vesel takrat ni želel razkriti, saj je zaupna. Pojasnil pa je, da je poročilo obsežno, da bo verjetno izdano na vsaj 200 straneh. "Prepričan sem, da je v njem zapisana pravzaprav objektivna resnica, če jo je seveda mogoče podpreti z dokumentacijo," je pojasnil. Računsko sodišče se je za revizijo odločilo maja Revidiranci so sicer vlada, ministrstva za obrambo, za gospodarstvo in zdravje ter zavod za blagovne rezerve. Računsko sodišče pa se je za revizijo odločilo maja, tudi po nekaterih razkritjih domnevnih nepravilnosti pri naročanju opreme, potrebne v spomladanskem valu epidemije. Tedaj je sicer Vesel poudaril, da računsko sodišče dogajanje spremlja, ker ima pomembne učinke na javne finance in strukturo proračuna. Tako je med drugim napovedal, da bo revizija pokazala tudi, kako je država pripravljena na krizno javno naročanje.

Napovedal je tudi, da bodo"zelo dobro poslušali eno in drugo stran", da bodo pogledali, ali in zakaj naj bi od 1500 ponudb za zaščitno opremo, ki so bile na mizi zavoda za blagovne rezerve, skoraj polovica ostala nepregledanih. "Pregledali bomo, zakaj se je to zgodilo, zakaj so bile ponudbe obravnavane neenakopravno tako z vidika organizacije kot z vidika morebitne gospodarske škode," je orisal. Zapleti zaradi Petroviča Vesel je sicer napovedoval, da si želijo vsaj osnutek izdati do konca leta, a se je tik pred izdajo zapletlo, saj prvi namestnik Jorg Kristijan Petrovič osnutka ni želel podpisati v rokih, ki jih je od njega pričakoval Vesel. Zato je ta pooblastilo za pregled in podpis osnutka prenesel na drugo namestnico Mojco Planinšek.

Kot je ob tem dejal, je njegova naloga, da zagotovi učinkovitost računskega sodišča, in izpostavil, da so tudi odgovorne osebe pri revidirancih večkrat pozivale, naj se ugotovitve razjasnijo čim prej. Špekulacije, da naj bi hitel zaradi političnih pritiskov in aktualne politične situacije, zanika. Da "bi zagotovil največjo možno mero objektivnosti", je ocenil, da je dobro, da osnutek pogleda tretja oseba. Sporne nabave pod drobnogledom Počivalšek se je moral zaradi očitanih nepravilnosti letos zagovarjati na interpelaciji v DZ, ki jo je uspešno prestal. Kriminalisti, ki so se prav tako lotili pregleda nabav, pa so pri njem izvedli hišne preiskave. Nabave je pod drobnogled vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je po izvedenem tematskem nadzoru nabav zaščitne opreme uvedla 21 preiskav suma kršitve integritete uradne osebe. Preiskave je uvedla zoper Počivalška, nekdanjega državnega sekretarja Aleša Cantaruttija, uslužbenko ministrstva Andrejo Potočnik, nekdanjega in aktualnega vodjo zavoda za blagovne rezerve Antona Zakrajška in Tomija Rumpfa ter uslužbence zavoda Ivana Galeta, Alojzija Černeta in Marka Naraločnika, so sporočili iz KPK. Sume kršitev je KPK zaznala v osmih poslih, v katerih so bili izbrani ponudniki Public Digital Infrastructure, Hmezad – TMT, Gorenje gospodinjski aparati, Geneplanet diagnostika, Cross Continental, Dobnik Trade, Tehno-Mag in Medicop. Kot so poudarili v KPK, bo šele preiskava pokazala, ali bodo zaznani sumi kršitev tudi potrjeni ali ovrženi.