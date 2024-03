Izdano gradbeno dovoljenje za Emoniko

Kompleks, ki naj bi bil zgrajen konec leta 2026, bo umeščen ob križišča Dunajske, Vilharjeve in Trga OF, ob glavni železniški in avtobusni postaji v Ljubljani.

V sklopu Emonike bo na severnem delu več objektov s skupno 187 stanovanji in 15.000 kvadratnimi metri pisarniških prostorov. Na južnem delu je predvidena stolpnica, ki bo najvišja poslovna stavba v Ljubljani in bo vključevala 20.000 kvadratnih metrov pisarniških površin. Poleg te stavbe bo nakupovalno središče s površino 21.500 kvadratnih metrov in 80 trgovinami. Kompleks bo vključeval tudi dva hotela – enega s tremi zvezdicami in več kot 180 sobami ter drugega s štiri plus zvezdicami ter več kot 200 hotelskimi sobami in apartmaji. Hotela bosta opremljena s hotelsko restavracijo, saloni, konferenčnimi prostori, klubom in sobami z zasebnimi terasami, so zapisali investitorji.