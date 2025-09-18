Izdano gradbeno dovoljenje za zadnji odsek kanala C0

Upravna enota je po navedbah portala zavrnila pritožbe okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green, Župnije Ljubljana Ježica in več fizičnih oseb, ki imajo v lasti zemljišča na območju kanala C0.

V sklepu med drugim piše, da bo imel načrtovani poseg ob upoštevanju predpisanih pogojev nebistven vpliv na varstvene cilje zavarovanega območja, na njegovo celovitost in povezanost, zato je z vidika varstva narave ob izpolnitvi pogojev sprejemljiv, navaja portal in dodala, da so dodani pogoji, ki jih mora investitor pri gradnji upoštevati.

Gre za dovoljenje za 128 metrov pri hipodromu Stožice, ki občini manjkajo, da sklene 12,1 kilometra dolg kanalizacijski kanal C0. Ta bo odpadne vode iz Medvod in Vodic prenašal do centralne čistilne naprave v Zalogu. Občina je vlogo za njegovo izdajo vložila konec junija 2023.