Izdano gradbeno dovoljenje za zadnji odsek kanala C0

Ljubljana, 18. 09. 2025 16.25 | Posodobljeno pred 58 minutami

STA , M.V.
22

Upravna enota Ljubljana je Mestni občini Ljubljana izdala gradbeno dovoljenje za osmi in zadnji odsek kanala C0. Dovoljenje še ni pravnomočno, saj je zoper sklep dovoljena pritožba na ministrstvo za naravne vire in prostor v 15 dneh, zoper gradbeno dovoljenje pa v osmih dneh po vročitvi, piše portal Necenzurirano.

Upravna enota je po navedbah portala zavrnila pritožbe okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green, Župnije Ljubljana Ježica in več fizičnih oseb, ki imajo v lasti zemljišča na območju kanala C0.

V sklepu med drugim piše, da bo imel načrtovani poseg ob upoštevanju predpisanih pogojev nebistven vpliv na varstvene cilje zavarovanega območja, na njegovo celovitost in povezanost, zato je z vidika varstva narave ob izpolnitvi pogojev sprejemljiv, navaja portal in dodala, da so dodani pogoji, ki jih mora investitor pri gradnji upoštevati.

Gre za dovoljenje za 128 metrov pri hipodromu Stožice, ki občini manjkajo, da sklene 12,1 kilometra dolg kanalizacijski kanal C0. Ta bo odpadne vode iz Medvod in Vodic prenašal do centralne čistilne naprave v Zalogu. Občina je vlogo za njegovo izdajo vložila konec junija 2023.

Gradnja kanala C0
Gradnja kanala C0 FOTO: Bobo

Upravna enota je vmes postopek ustavila do pravnomočnosti sklepa agencije za okolje, zoper katerega poteka upravni spor. S sklepom je agencija januarja 2016 odločila, da občini za gradnjo kanala C0 ni treba delati presoje vplivov na okolje in pridobivati okoljevarstvenega soglasja. Postopek se je nato, ko je ministrstvo za naravne vire in prostor po pritožbi občine ocenilo, da je bila ustavitev postopka nezakonita, nadaljeval.

Povezovalni kanal C0 je del 111 milijonov evrov vrednega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, za katerega je Slovenija prejela tudi evropska sredstva.

Projekt ima veliko nasprotnikov, saj del kanala od Broda do Ježice poteka prek vodovarstvenega območja vodonosnika Ljubljanskega polja. Nasprotniki so prepričani, da bo ogrozil čisto pitno vodo v prestolnici, eden najglasnejših je ljubljanski mestni svetnik liste Glas za otroke in družine Aleš Primc, ki je v odzivu na odločitev upravne enote zapisal, da je ta z izdajo "novega nezakonitega gradbenega dovoljenja" podlegla pritiskom župana Zorana Jankoviča in premierja Roberta Goloba. Prebivalce je pozval k udeležbi na protestu, ki bo v ponedeljek pred mestno hišo pred začetkom seje občinskega mestnega sveta.

KOMENTARJI (22)

ArkaMast
18. 09. 2025 17.31
se pravi, bo C0, ne bo strelni jašek.
ODGOVORI
0 0
Lujzek Biber
18. 09. 2025 17.29
Če ne v vrečko pa nesi sam.
ODGOVORI
0 0
bandit1
18. 09. 2025 17.20
-1
Pa dobro neprestano gradite v LJ, rabite tudi kanalizacijo za odvajanje vaših odpadkov, razen če ne gredo v Ljubljanico in pa novo hidroelektrarno da vas bo osvetljeval in osvetlila.
ODGOVORI
0 1
grumf
18. 09. 2025 17.12
+4
Pa dobr, spet bo pritožba in eno leto nič.. pač, teče se naslednji krog..
ODGOVORI
4 0
ČrniGad
18. 09. 2025 17.09
+6
Ena izmed mnogih batin, ki nas (vas) kljub vsemu ne bo izučila. Spomin zlate ribice: če bo voda 5 let vredu, potem bo kar vse pozabljeno. Na tak način ne pridemo nikamor. Važno, da je center Lj lep....za turiste.
ODGOVORI
7 1
ČrniGad
18. 09. 2025 17.06
+9
Ni on kriv-pokvarjenci so in vedno bodo obstajali. Krivi ste volilci. Jaz sem svojo kapljo v morje pravilno natočil. In ne pomaga če greste ponovno na led z ''novim obrazom'' in ''sladkimi obljubami''. Odločajte se na podlagi preteklih DEJANJ kandidata, njegovih prijateljev in zgodovine. Ne na soočenju en teden pred volitvami ali na stojnici kjer vam ponujajo svinčnike in broške. Na med se muhe love, na sladke besede ljudje.
ODGOVORI
9 0
Mclaren
18. 09. 2025 17.05
-5
Končno.
ODGOVORI
2 7
stancka_si
18. 09. 2025 17.04
+8
Koga bodo krivili, če se zadeva sfiži? Ker župana takrat več ne bo na položaju. Bomo mi nosili posledice?
ODGOVORI
10 2
ČrniGad
18. 09. 2025 17.11
+6
Ljudje bodo pozabili češ ''hja, tako pač je. Vseeno imamo boljšo vodo, kot v Bangladešu, kaj se pritožujemo''. Tako nas ribajo tudi glede kriminala. Namesto, da bi se primerjali s Slovenijo 20 let nazaj.
ODGOVORI
6 0
ČrniGad
18. 09. 2025 17.03
+7
Apatiki in volilci Jankovića in njemu podobnih: ne bo pomagalo bentenje in opravičevanje čez leta, ko bo on že davno na tropskem otoku, vaši/naši otroci pa bolehni zaradi pitja klorirane vode in višanja davkov zaradi poslabšanja kvalitete vode kot posledice ''globalnega segrevanja''.
ODGOVORI
7 0
medekmali medekmali
18. 09. 2025 17.00
+10
jankovič si sramota in pazi srbija ni daleč
ODGOVORI
10 0
MarkoJur
18. 09. 2025 17.12
+4
Srbija je že tu, vsaj po nekaterih kriterijih.
ODGOVORI
4 0
medekmali medekmali
18. 09. 2025 16.59
+11
sramota , vsem odvzet delo na ljubljanskem gradbenem oddelku ki izdajajo odlocbe vlado razpustit in sestavit novo .
ODGOVORI
11 0
natas999
18. 09. 2025 16.56
+12
bArabe podkupljene
ODGOVORI
12 0
MarkoJur
18. 09. 2025 17.12
+4
Samoi sebi izdajajo dovoljenja...
ODGOVORI
4 0
2mt8
18. 09. 2025 16.55
+11
Srbska nadoblast zmaga vedno. Levičarji jim pa pri tem pomagajo.
ODGOVORI
11 0
stancka_si
18. 09. 2025 17.05
+3
Lej, ni lih res. Sem bolj levo usmerjena, pa ga še zdaleč ne podpiram
ODGOVORI
3 0
Houdre
18. 09. 2025 16.53
+5
🤮🤮🤮🤮🤮
ODGOVORI
5 0
radar
18. 09. 2025 16.48
+9
Sramota.
ODGOVORI
9 0
zmerni pesimist
18. 09. 2025 16.44
+5
Mi prekmurci imamo to rešeno direkt v reko
ODGOVORI
5 0
Veščec
18. 09. 2025 16.55
+4
Mi nekje na dolenskem tut
ODGOVORI
4 0
Nenil
18. 09. 2025 16.37
+12
tudi Jankoviču bi se prileglo cinganje z glavo navzdol
ODGOVORI
13 1
