Slovenija

Izdano novo dovoljenje za odstrel medvedke z mladičem na Rakitni

Ljubljana , 26. 09. 2025 13.26 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K. , STA
58

Pristojno ministrstvo je v torek izdalo novo dovoljenje za odstrel medvedke z mladičem na območju Rakitne, potem ko odstrel, za katerega je bilo dovoljenje izdano julija, ni bil uspešen. Prebivalci na območju opažajo več medvedov, ki zahajajo tudi v vas, in skušajo s peticijo državo pozvati k ukrepanju.

Na območju Rakitne so imeli v zadnjem času več bližnjih srečanj z medvedi. Že od poletja tamkajšnje prebivalce vznemirja medvedka z mladičem, ki je povzročila že precej škode. Brskala je po smeteh in uničila čebelnjak, med drugim se je približala tudi počitniški hiši, poroča N1.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je upravljalcu lovišča Rakitna dovoljenje za odstrel izdalo že julija, a lovci pri odvzemu medvedke in njenega mladiča iz narave niso bili uspešni. "Odstrela ni bilo. V obdobju veljavnosti odločbe medvedke ni bilo na spregled. Morda se je prestrašila in zbežala, incidentov nismo beležili. Res pa je tudi, da se medvedka večinoma giba ponoči," je za N1 pojasnil starešina Lovske družine Rakitna Marjan Šivic.

Medvedka z mladiči
Medvedka z mladiči FOTO: Shutterstock

 V zadnjem obdobju se je medvedka znova pojavila in ministrstvo je izdalo novo dovoljenje. Šivic je za Slovenske novice dodatno pojasnil, da dovoljenje velja 14 dni in da lahko pride do zapletov, če bodo medvedko o zalotili v strnjenem naselju. V tem primeru bo namreč morala policija prej zaščititi območje.

Na območju se po ugotovitvah lovcev in prebivalcev pojavljata še dve drugi medvedki, ena z enim, druga pa z dvema mladičema, poleg tega naj bi v vas zahajala še dva samca. Šivic je povedal, da bodo, če bosta prebivalce ogrožali tudi drugi dve medvedki, tudi zanje zaprosili za odstrel.

Prebivalci so po poročanju Slovenskih novic začeli zbirati podpise pod peticijo, s katero nameravajo vlado pozvati, naj ponovno zagotovi strokovno upravljanje medveda. Doslej so zbrali okoli 3800 podpisov, tudi ljudi iz drugih krajev, kjer imajo podobne težave z zvermi, so pojasnili časniku.

Šivic je za N1 znova izrazil nezadovoljstvo nad odločitvijo upravnega sodišča, ki je 7. julija zadržalo odločbo za odstrel 206 medvedov, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo konec maja. Od predvidoma 206 so lovci letos odstrelili 24 medvedov. "Če odstrela ne bo, bomo imeli naslednje leto še večje težave. Če ne bomo odstrelili teh 200 medvedov, jih bo naslednje leto 300 ali več, saj bodo imeli mladiče," je opozoril.

Na ministrstvu so danes STA povedali, da so dovoljenje za odvzem iz narave z odstrelom dveh rjavih medvedov, in sicer medvedke in njenega mladiča, v okolici naselja Rakitna z namenom zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi izdali po uradni dolžnosti, ne na vlogo oz. zahtevo stranke. Dovoljenje velja do 7. oktobra.

Ministrstvo je sicer letos do 25. septembra po uradni dolžnosti izdalo 14 dovoljenj za odvzem iz narave z odstrelom 18 rjavih medvedov iz razloga zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi. Dovoljenja so bila izdana za območja okolice naselij Škamevec, Srnjak in Javorje v občini Velike Lašče, Begunje pri Cerknici v občini Cerknica, Planinca in Rakitna v občini Brezovica, Podkraj v občini Ig, Smrjene v občini Škofljica, Gašpinova in Dolenja vas v občini Ribnica, Dol, Mozelj, Kočarji in Suhi Potok v občini Kočevje, Stari trg ob Kolpi in Špeharji v občini Črnomelj, Grobišče v občini Postojna.

Kot so za STA še pojasnili na ministrstvu, se lahko ustna odločba za interventni odvzem iz narave z odstrelom rjavega medveda izda le izjemoma, če so izpolnjeni pogoji (t. i. trojni test): če ni druge zadovoljive možnosti, če ta ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije in če gre za enega od razlogov, navedenih v predpisu, in sicer če gre za zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi ter če gre za nujne ukrepe v javnem interesu. Ministrstvo mora pred izdajo odločbe pridobiti strokovno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave.

medvedka odstrel
KOMENTARJI (58)

prsh
26. 09. 2025 15.00
+3
Srečanje z medvedi. Sam sem že nekajkrat srečal medveda, šakale in volka in poznam ljudi, ki ga dobesedno podijo od čred in čebelnjakov. Na srečanje oz.ko greste v gozd, se morate na medveda pripraviti, kot tudi na volka, sploh, če je ta v čredi.Imate vsaj 3 možnosti obrambe pred napadom.1).Naredite baklo, zadostuje palica ovita s krpo, imejte v nahrbtniku malo stekleničko nafte, polijte po krpi in prižgite ,če nimate drugega prižgite svojo majico, ognja se boji kot hudiča, zbežal bo, pa če je še tako napadalen.2).Povsod se da dobiti malo stekleničko, gasilni aparat. Gasilno sredstvo mu vzame kisik in se začne boriti za preživetje, Vas pa bo nehal napadati. 3).V štacunah z lovsko opremo dobite sprej na podlagi poprove zmesi, tudi ta ga bo odvrnil. Jaz sem imel, ko je razbijal panje priložnost poskusiti ogenj. Tako je odbezljal, da se je skoraj polomil po grmovju.
ODGOVORI
3 0
Buča hokaido
26. 09. 2025 15.00
Bodo torej tudi mladiča "odvzeli"?
ODGOVORI
0 0
Naiven_od_rojstva
26. 09. 2025 15.05
Ja, mladič ne bi preživel sam
ODGOVORI
0 0
dobrabejba35
26. 09. 2025 14.59
+1
Bear lives matter 🐻
ODGOVORI
1 0
dule100
26. 09. 2025 14.56
+3
Ne vem, če bo Tinca tole odobrila!😂
ODGOVORI
3 0
JohannDoe
26. 09. 2025 14.56
-2
@blaster "Nekam daleč v naravo, kjer ni toliko medvedov..." ---------- Za začetek mogoče poglej kak zemljevid Slovenije, kako je kaj s temi gozdovi in dimenzijami, samo za predstavo. Sicer pa, kot zanimivost, kdo misliš, da si je prvi naredil dom v Sloveniji? Človek ali medved? Kdo je na čigavem?
ODGOVORI
1 3
Naiven_od_rojstva
26. 09. 2025 14.55
+3
Ja, veste medved je zlo mobilen. Strokovnjaki iz biotehnične fakultete so na podlagi gibanj ugotovili, da je njegovo območje do 30.000 ha. V noči lahko preide do 300 km. In kroži ter pregleduje svoj teritorij.
ODGOVORI
4 1
dule100
26. 09. 2025 14.57
+0
Malo pretiravaš!🤣
ODGOVORI
1 1
Naiven_od_rojstva
26. 09. 2025 15.04
Ne Dule100, sem lovec od 1977. Samci šibajo okoli, medvedka se drži okolja, kjer je polegla. Mal statistike, kolk je medvedov železnica povozila- napr. Postojna itd.
ODGOVORI
0 0
Julijann
26. 09. 2025 14.54
+1
A je dovolila gospa Golob, nova ministrica za pravice živali?
ODGOVORI
2 1
Naiven_od_rojstva
26. 09. 2025 14.51
+6
Sej ni tko enostavno. Vsakič, ko (govorim kot lovec) odvzameš življenje, pa čeprav živali, te stisne. Mogoče v Perutnini Ptuj ali v Ihanu nimajo tega problema. Samo kar je potrebno, je potrebno. Ne gre za populistično agitiranje proti medvedom, gre za realnost.
ODGOVORI
7 1
paru
26. 09. 2025 14.48
+3
Kje ste feministke? Najprej uvoz medvedov, sedaj jih pa pobijate, pardon, vi govorite, da jih izvzemate iz narave...To pa je stroka...
ODGOVORI
3 0
JohannDoe
26. 09. 2025 14.57
-1
Kak uvoz?
ODGOVORI
0 1
JohannDoe
26. 09. 2025 14.47
+4
@rožica "Na Aljaski po cesti hodijo..." ----- Na Aljaski, če ti dela škodo ali te ogroža, ga pač ustreliš. Vsak ima pri sebi kak kos orožja z namenom, da se brani pred živalmi. In zato to funkcionira. Nimajo glavne Nutrije in kupa nevladnikov, ki polovico časa delajo nekaj koristnega, polovico pa neumnosti, ker če izpade da ničesar ne delajo, ne dobijo denarja. Niti ne živijo "na komot", tako kot smo pri nas razvajeni. Jaz se tudi strinjam, da uvedemo sistem Aljaske. Vprašanje, če se ostali.
ODGOVORI
4 0
Morgoth
26. 09. 2025 14.38
+4
Jaz bi jih namestili v azilni dom
ODGOVORI
4 0
Naiven_od_rojstva
26. 09. 2025 14.34
+2
Glejte, smo že izvažali medvede.Neka NVO iz Avstrije je že dva medveda preselila v medvedje zatočišče. Samo kot že rečeno - preveč jih je. Medvedi so sedaj že na območjih v Sloveniji, kjer ni nikoli bilo.Iščejo svoj prostor in hrano. Veste, ni lahko odstreliti medveda samo zato, ker je višek. Samo narava je kruta.
ODGOVORI
4 2
Bratjeslovani
26. 09. 2025 14.39
+1
Medvedi so bili še pred 200 leti v Halozah na Pohorju.... Dokumentirano le prebrati je potrebno časopise 150 let stare.
ODGOVORI
2 1
Apostol1
26. 09. 2025 14.42
+3
Verjamem ti , sicer pa so bili pred ne vem koliko miljoni leti v Halozah tudi dinozavri , .... Dokumentirano , prebrati je treba časopisi stare nekaj milijon let.
ODGOVORI
5 2
Smuuki
26. 09. 2025 14.56
+1
Kaj želiš s tem povedati? Je v halozah še prostor za medvede? Če si iz haloz in živiš v mestu je to zelo poceni rešitev. Si tam živeče ljudi kaj vprašal kaj menijo o tvoji ideji? To stori po telefonu da se izogneš kontaktu. 😀😀🙂🙂🙂
ODGOVORI
1 0
mmickica
26. 09. 2025 14.33
-3
Samo cloveska zloba lahko odredi kaj taksnega! Medvedko z mladici v odstrel??? A je ne morejo le uspavat in jo skupaj z mladicki preselit v notranjost gozda? Vsepovsod po svetu to gre, samo pri nas se mora nekdo izzivljat. In ce jih je prevec, naj jim dajo kontracepcijo, tudi to nekatere drzave ze pocno, v hrano se zamesa. Aja, pol pa ne bi bilo meso uzitno, sramota!
ODGOVORI
3 6
Naiven_od_rojstva
26. 09. 2025 14.38
+3
Zloba? Ko te medvedka raztrga, me zanima. Pa kje ti živiš? Romunija, Bolgarija so to z odstrelom uredili. Ampak, ja, če si videla medveda v živalskem vrtu ( sta bla Janko in MEtkaI) v Ljubljani in na risanki Maša in medved - potem mi je jasno, da nimaš pojma o predmetu diskusije.
ODGOVORI
5 2
jutri_pa_res
26. 09. 2025 14.40
+4
Gozdovi so jih povsod prepolni, vsak medved brani svoj teritorij pred drugimi in jih odganja, zato se morajo širiti na nove teritorije. Medvedke z mladiči pa pred samci bežijo kamor vedo in znajo, sicer jim pobijejo mladiče. Nekaj smo jih izvozili v tujino, pa jih več nikjer nočejo, ker so povsod problemi.
ODGOVORI
6 2
zmerni pesimist
26. 09. 2025 14.33
-1
Vešcec pojdi jo vprašat ce bi se evtanizirala
ODGOVORI
0 1
Veščec
26. 09. 2025 14.53
Ti si vrjetno bliže njej kokr jst.maš prednost.če ti ne uspe,pol grem pa jst u akcijo
ODGOVORI
0 0
zaza_rege
26. 09. 2025 14.29
+5
Kje je zdej Tina, a ona je samo za nutrije?
ODGOVORI
5 0
Oliguma
26. 09. 2025 14.24
-3
Medvede je treba v klobase dat..90% kar jih je.
ODGOVORI
6 9
Naiven_od_rojstva
26. 09. 2025 14.19
+7
Še to- spoštujem naravno težnjo, da medvedka naredi vse, da zaščiti svojega mladiča. Tudi ljudje tako ravnamo. Samo, ko je vprašanje človek ali žival-mislim da je odgovor jasen. Sem prebral nekatere komentarje - lovci smo v stereotipu pijanci, ki gredo oboroženi po bližnjici čez gozd v najbližjo gostilno. No ja,vsak ima svoje mišljenje, samo lovci opravljamo svoje poslanstvo že dolgo časa. In imamo etična pravila in spoštujemo naravo. In skušamo doseči ravnovesje, da bo divjad obstala in ne ogrožala ljudi in njihovo premoženje.
ODGOVORI
8 1
Alfa ?arli
26. 09. 2025 14.38
-2
Koliko je pa odstrelov na črno pa nihče ne pove. To zame ni nobeno spoštovanje narave.😡😠
ODGOVORI
2 4
Smuuki
26. 09. 2025 14.48
+2
Če veš za črne odstrele jih prijavi. Če jih ni ne natolcuj. Ni vsaka gostilniška debata resnično stanje v reali
ODGOVORI
2 0
Veščec
26. 09. 2025 14.16
+6
To,bi bilo treba rešiti na bolj humani način.mislim da bi se dalo
ODGOVORI
10 4
JohannDoe
26. 09. 2025 14.27
+0
Lahko bi verjetno se. Vprašanje je, če bi se na koncu hotelo. Lahko bi bili tudi druga Švica, recimo. Vprašanje pa je, če državljani to hočejo. Retorična vprašanja.
ODGOVORI
2 2
blazter
26. 09. 2025 14.15
+7
Možnosti preselitve ni? Nekam daleč v naravo, kjer ni toliko medvedov in kjer ne izdajajo gradbenih dovoljenj vsevprek.
ODGOVORI
9 2
Naiven_od_rojstva
26. 09. 2025 14.04
+5
Poglejmo- sam sem lovec v LD Rakitna. Medvede redno srečujem, samo sem oborožen in se lahko branim. Kaj pa civilisti, Rakičani? Medved je naša maskota, sedaj je postal nadloga. Rakitna je že dolgo priljubljena izletniška točka. Ljubljančani radi gredo na pohodniško pot do Krima (Pentlja). Pa se zavedajo, da so izpostavljeni resni nevarnosti? Divjad se prilagaja, prav tako medved kot zver. Moški samci medvedov se še bojijo človeka in se umikajo. Medvedke z mladiči pa so zaščitniške in agresivne. Je odstrel edina rešitev? Na žalost da, ker se medvedovo območje krči zaradi preveč gostote. Iščejo hrano in se pomikajo proti naseljem, smetnjaki,čebelnjaki. Tam kjer je hrana. In človeka ne jemljjejo več kot nevarnost, ampak oviro do hrane. Medved ima izjemno moč in je hitrejši od konja, Tudi intelegentna zver je. Večinoma je rastlinojedec, rad ima sladko.Ko pa zmanjka, poseže po divjadi. Medved je kralj živali v Sloveniji, tako kot lev v Afriki. Samo ko jih je preveč, se ravnovesje poruši. In zato je treba razumeti, da vse ovire pri odstrelu so nerazumne. Številke so jasne. Če je na enem območju preveč medvedov, bo prihajalo do konfliktov med človekom in medvedom. Z vsem dolžnim spoštovanjem, samo Slovenija je postala zverinjak Evrope. Ne samo medvedi, volkovi , risi. Naj se sliši glas stroke, ne politična agitacija. Lovci imamo res mnogo izkušenj z divjadjo in verjemite, bijemo plat zvona.
ODGOVORI
13 8
JohannDoe
26. 09. 2025 14.29
-1
"ker se medvedovo območje krči zaradi preveč gostote" ---- Kvečjemu se širi zaradi prevelike gostote.
ODGOVORI
0 1
mmickica
26. 09. 2025 14.38
+0
Se ne strinjam. Tudi ljudje so po svetu marsikje pregosto naseljeni. In kaksna bi bila tu resitev? Verjetno ne odstrel, ampak preselitev, kontracepcija, itd... A ne bi mogli pri zivaluh vsaj podobno razmisljat? Kaj ce bi tudi clovek imel nad samo se neko zver, ki bi odlocala o tem, ali nas je prevec, ali premalo, kje smo sploh lahko, ipd...?
ODGOVORI
1 1
