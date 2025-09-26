Izdano novo dovoljenje za odstrel medvedke z mladičem na Rakitni

Ministrstvo za naravne vire in prostor je upravljalcu lovišča Rakitna dovoljenje za odstrel izdalo že julija, a lovci pri odvzemu medvedke in njenega mladiča iz narave niso bili uspešni. "Odstrela ni bilo. V obdobju veljavnosti odločbe medvedke ni bilo na spregled. Morda se je prestrašila in zbežala, incidentov nismo beležili. Res pa je tudi, da se medvedka večinoma giba ponoči," je za N1 pojasnil starešina Lovske družine Rakitna Marjan Šivic.

Na območju Rakitne so imeli v zadnjem času več bližnjih srečanj z medvedi. Že od poletja tamkajšnje prebivalce vznemirja medvedka z mladičem, ki je povzročila že precej škode. Brskala je po smeteh in uničila čebelnjak, med drugim se je približala tudi počitniški hiši, poroča N1.

V zadnjem obdobju se je medvedka znova pojavila in ministrstvo je izdalo novo dovoljenje. Šivic je za Slovenske novice dodatno pojasnil, da dovoljenje velja 14 dni in da lahko pride do zapletov, če bodo medvedko o zalotili v strnjenem naselju. V tem primeru bo namreč morala policija prej zaščititi območje.

Na območju se po ugotovitvah lovcev in prebivalcev pojavljata še dve drugi medvedki, ena z enim, druga pa z dvema mladičema, poleg tega naj bi v vas zahajala še dva samca. Šivic je povedal, da bodo, če bosta prebivalce ogrožali tudi drugi dve medvedki, tudi zanje zaprosili za odstrel.

Prebivalci so po poročanju Slovenskih novic začeli zbirati podpise pod peticijo, s katero nameravajo vlado pozvati, naj ponovno zagotovi strokovno upravljanje medveda. Doslej so zbrali okoli 3800 podpisov, tudi ljudi iz drugih krajev, kjer imajo podobne težave z zvermi, so pojasnili časniku.

Šivic je za N1 znova izrazil nezadovoljstvo nad odločitvijo upravnega sodišča, ki je 7. julija zadržalo odločbo za odstrel 206 medvedov, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo konec maja. Od predvidoma 206 so lovci letos odstrelili 24 medvedov. "Če odstrela ne bo, bomo imeli naslednje leto še večje težave. Če ne bomo odstrelili teh 200 medvedov, jih bo naslednje leto 300 ali več, saj bodo imeli mladiče," je opozoril.

Na ministrstvu so danes STA povedali, da so dovoljenje za odvzem iz narave z odstrelom dveh rjavih medvedov, in sicer medvedke in njenega mladiča, v okolici naselja Rakitna z namenom zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi izdali po uradni dolžnosti, ne na vlogo oz. zahtevo stranke. Dovoljenje velja do 7. oktobra.

Ministrstvo je sicer letos do 25. septembra po uradni dolžnosti izdalo 14 dovoljenj za odvzem iz narave z odstrelom 18 rjavih medvedov iz razloga zagotavljanja zdravja in varnosti ljudi. Dovoljenja so bila izdana za območja okolice naselij Škamevec, Srnjak in Javorje v občini Velike Lašče, Begunje pri Cerknici v občini Cerknica, Planinca in Rakitna v občini Brezovica, Podkraj v občini Ig, Smrjene v občini Škofljica, Gašpinova in Dolenja vas v občini Ribnica, Dol, Mozelj, Kočarji in Suhi Potok v občini Kočevje, Stari trg ob Kolpi in Špeharji v občini Črnomelj, Grobišče v občini Postojna.

Kot so za STA še pojasnili na ministrstvu, se lahko ustna odločba za interventni odvzem iz narave z odstrelom rjavega medveda izda le izjemoma, če so izpolnjeni pogoji (t. i. trojni test): če ni druge zadovoljive možnosti, če ta ravnanja ne škodujejo ohranitvi ugodnega stanja populacije in če gre za enega od razlogov, navedenih v predpisu, in sicer če gre za zagotavljanje zdravja in varnosti ljudi ter če gre za nujne ukrepe v javnem interesu. Ministrstvo mora pred izdajo odločbe pridobiti strokovno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave.