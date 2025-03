Slovenija bi del sredstev za obrambo in varnost usmerjala v splošno odpornost države

"Na vladi se nismo ukvarjali z obrambnimi izdatki, res je, da bom imel v naslednjih urah še kar nekaj posvetov na to temo, predvsem pa imam zdaj čez par minut klic z predsednikom Zelenskim, ker želimo slišati tudi njihova stališča, ki so v resnici zelo v razvoju, dnevno, kot lahko spremljate," pojasnjuje predsednik vlade Robert Golob.

Po premierjevim sestankom z ukrajinskim predsednikom Zelenskim je nato iz njegovega kabineta pozno popoldne prišlo sporočilo: "Premier bo na srečanju v Bruslju zastopal stališče, da bi Slovenija del sredstev, namenjenih obrambi in varnosti, usmerjala v splošno odpornost države na sodobne varnostne izzive." Kar pomeni predvsem dvojno uporabo - torej v naložbe, ki prispevajo k širši družbeni odpornosti, krepitev domače obrambne industrije, kibernetske varnosti, izgradnjo infrastrukture, vključno s krepitvijo zdravstvenega sistema, kar na nek način predlagajo tudi v najmanjši koalicijski partnerici, stranki Levica, kjer so proti oboroževanju. "Čim več teh izdatkov kategorizirat v dvojno rabo. Se pravi lahko ta denar, ki lahko pride iz EU, uporabimo za gradnjo infrastrukture, bolnišnic, in vsega, kar se lahko kategorizira kot neko varnostno infrastrukturo in porabit ta denar za razvoj, če bo že takšna odločitev," predlaga vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec.