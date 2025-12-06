Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Izdelal ikonični izdelek in Sloveniji prinesel slavo

Ljubljana, 06. 12. 2025 20.01 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
6

Kako umetnost in kultura vplivata na vaše vsakdanje življenje? Veliko bolj kot si mislite in o tem priča zgodba Saše Mächtiga, ki bo februarja dobil veliko Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Arhitekt in oblikovalec je namreč izdelal ikonični izdelek, ki ga častijo ljubitelji sodobne umetnosti po vsem svetu, Sloveniji je prinesel slavo, vam pa je njegova stvaritev najbrž že kdaj omogočila, da kupite dnevni časopis ali pa ocvrt krompirček.

Saša Mächtig izdelek slava slovenija
Naslednji članek

V hiši našli tri trupla: je sin ubil očeta in mamo?

Naslednji članek

Umrl je arhitekt Frank Gehry

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
06. 12. 2025 20.47
-2
Na nORItv pa tupašićć razlaga,da smo źivelinpo gozdovih do leta 91 ,oa je prišel janša,in smo dobili elektriko ,vodo ,prvi asfalt ,abecedo,osnovne ßole.....
ODGOVORI
0 2
Jožajoža
06. 12. 2025 20.41
-3
Ja,včasih smo bili po svetu zelo prepoznavni.če si bil jugoslovan,si imel odprta vsa vrata.po 2022 nas po svetu spet priznavajo kot slovenijo,do takrat pa smo bili Slovaki.fajonova,golob,hvala.
ODGOVORI
0 3
Banion
06. 12. 2025 20.36
-1
včasih smo znali, stol ki je obšel svet, kiosk, smuči elan in še kaj. danes ni eč prave inovativnosti in njaboljše imajo v rokah tujci. Sem nas je pripeljal demos s svojimi obljubami o drugi švici, a šlo jim je predvsem za lastni žep
ODGOVORI
2 3
galeon
06. 12. 2025 20.32
+2
Danes pri nas ne znajo niti kante za smeti naredit.
ODGOVORI
3 1
kinimod
06. 12. 2025 20.26
+2
Biser komunizma
ODGOVORI
3 1
galeon
06. 12. 2025 20.10
-1
Sloveniji ali Jugoslaviji?
ODGOVORI
2 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385