Izdelal ikonični izdelek in Sloveniji prinesel slavo

Kako umetnost in kultura vplivata na vaše vsakdanje življenje? Veliko bolj kot si mislite in o tem priča zgodba Saše Mächtiga, ki bo februarja dobil veliko Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Arhitekt in oblikovalec je namreč izdelal ikonični izdelek, ki ga častijo ljubitelji sodobne umetnosti po vsem svetu, Sloveniji je prinesel slavo, vam pa je njegova stvaritev najbrž že kdaj omogočila, da kupite dnevni časopis ali pa ocvrt krompirček.