Izdelan za prevlado

ASUS ima v svoji bogati ponudbi več igričarskih prenosnikov, vendar ROG Strix SCAR med njimi zavzema posebno mesto, zlasti ko gre za zmogljivosti. Pri tej družini prenosnikov je vse podrejeno enemu cilju – najboljših možnih zmogljivostih v videoigrah. Je torej ROG Strix SCAR 18 G834 (letnik 2024) dostojen naslednik svojih slavnih predhodnikov? Vsekakor.

Izrazita zasnova

Ko gre za obliko, ASUS ni eksperimentiral. Novinec ima za igričarske modele običajno, črno ohišje, okrašeno s trakovi LED, ki omogočajo različne svetlobne učinke. Velik logotip ROG na pokrovu zaslona prav tako omogoča svetlobne učinke. Če pa želite bolj diskreten videz, lahko to osvetlitev preprosto izklopite. SCAR ne sodi med tanke in lahke prenosnike, vendar pa njegova zasnova omogoča namestitev zmogljivega hladilnega sistema, kar je pozitivno vplivalo na zmogljivosti naprave.

Bistveno izboljšan zaslon

Glede na to, da je bil tudi lanskoletni model vrhunski igričarski prenosnik, ni bilo veliko prostora za izboljšave, vendar je ASUS-u vseeno uspelo bistveno izboljšati eno komponento. Zdaj ima Strix SCAR 18 vgrajen zaslon z osvetlitvijo MiniLED, ki je bil lani rezerviran le za manjši model SCAR 16. Veliki 18-palčni zaslon prevladuje, ne le po velikosti, temveč tudi z impozantnimi lastnostmi. Glavna značilnost zaslona z osvetlitvijo MiniLED je veliko boljši kontrast v primerjavi z zaslonom IPS ter bistveno močnejša osvetlitev, ki pri tem modelu dosega do 1100 nits. Za primerjavo, klasični zasloni z matriko IPS imajo le redko osvetlitev nad 500 nits. To pomeni, da bo vse na zaslonu dobro vidno tudi v svetli okolici, npr. pri uporabi na prostem, podrobnosti pa bodo zlahka zaznavne tudi v temnih prizorih v igrah. Tudi druge lastnosti zaslona so impresivne, začenši s frekvenco osveževanja, ki jo lahko nastavite kar na 240 Hz, 100-odstotno pokritostjo barvne palete DCI-P3 in odzivnim časom zgolj 3 ms. Seveda boste s takšnim zaslonom uživali tudi v filmih in priljubljenih serijah. ASUS je kupcem poenostavil izbiro – zaslon, ki ima vse opisane lastnosti, se imenuje Nebula HDR.