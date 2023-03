Izdelki Mapex – pritrjeno za močne!

V linijo spadajo 4 namenski izdelki: MAPEFIX PE WALL, MAPEFIX PE SF, MAPEFIX VE SF in MAPEFIX EP. Zaradi potrebne reakcije med smolo in trdilcem so vsi izdelki za kemično sidranje dvokomponentni. Obe komponenti sta shranjeni v praktični kartuši, kar zagotavlja popolno porabo materiala brez odpadka in se ob stisku skozi statični mešalec zmešata v ustreznem mešalnem razmerju. Pri vgradnji je izrednega pomena, da se prvi trije iztiski materiala zavržejo, ker obe komponenti še nista popolnoma zmešani. Prednost kemičnega sidranja pred mehanskim je v tem, da ne povzroča mehanskih napetosti v podlagi in korozije sider. V nadaljevanju vam predstavljamo prednosti, lastnosti in omejitve izdelkov iz linije Mapefix.

V Mapei razvojnih laboratorijih je bila razvita celovita linija izdelkov, ki pokriva potrebe od manj zahtevnih in manj obremenjenih sidranj pa vse do konstrukcijskih obremenitev. Izdelki MAPEFIX so skladni z zahtevami Evropskega tehničnega soglasja (ETA) za sidranje s kovinskimi sidri v betonu, zagotavljajo odpornost na ogenj (požar) in imajo znak CE.

Primeri uporabe: montaža/sidranje sider v tlačni coni, varnostnih pletenic, stebrov in kovinskih konstrukcij tudi na površinah, pri katerih je zahtevana odpornost na ogenj do 120 minut.

MAPEFIX EP je izdelek na osnovi epoksidnih smol. Primeren je za največje konstrukcijske obremenitve.

Primeri uporabe: podaljšanje AB plošče ali nosilcev. Lahko se ga uporablja tudi na površinah, pri katerih je zahtevana odpornost na ogenj do 120 minut, ter za dinamične obremenitve ali sidranje v natezni coni.

Prednosti:

- primeren tudi za dinamične obremenitve

- za vse vrste podlag, lahko so tudi vlažne

- tudi za sidranje v gladki izvrtini (vrtano z diamantno krono)

- podaljšan odprti čas

Navodila za vgradnjo

Izvedba ne zahteva posebnega znanja, le doslednost pri izvedbi in upoštevanje navodil. Naj poudarimo najpomembnejše korake. Izdelki iz linije Mapefix morajo biti skladiščeni v temnem prostoru, pri temperaturah od 5 C do 25 C. Kadar se bodo dela izvajala pri temperaturah, nižjih od 5 C ali višjih od 25 C, je zelo priporočljivo, da se jih zaradi vpliva na hitrost kemične reakcije predhodno skladišči pri sobni temperaturi. Pri izvedbi izvrtin je bistvenega pomena uporaba ustreznega orodja in svedra, ki zagotovi neporušeno strukturo podlage. Še namig – pri vrtanju v votlo opeko ne uporabimo vibracij, ker porušijo opečno strukturo. Poleg tega uporabimo perforirane tulce MAPEFIX, ki zadržijo maso v fazi vezave. Izvrtine morajo biti vedno brez prahu, ki bistveno vpliva na izvlečne sile. Najenostavneje je prah odstraniti z uporabo namenskih pumpic/tlačilk. Izvrtina naj bo zapolnjena do 2/3 z izdelkom MAPEFIX, odvečno maso pa iztisne sidro. Sidro lahko obremenimo šele po zaključeni vezavi, kar je odvisno od uporabljenega MAPEFIX-a in vremenskih pogojev.

Izdelki Mapefix – zdravju neškodljivi in zagotovo pritrjeni za močne!

Predanost uporabniku in okolju

Izdelki iz linije Mapefix ne vsebujejo stirena, ki je nevaren kemični pripravek, še posebej v neposrednem stiku z očmi ali s kožo, ob zaužitju ali vdihavanju. Mapeievi izdelki pa so prijazni do izvajalca oz. uporabnika in hkrati nimajo škodljivega vpliva na okolje.

Za dodatna pojasnila in pomoč smo vam na voljo vsak delavnik med 8. in 16. uro na tel. št. 01/786 50 54 ali elek tronskem naslovu tehnika@mapei.si.