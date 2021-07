Izdelki z aktivnim kisikom so obvezna oprema vsake domače lekarne doma ali na poti

Toplota sončnih žarkov in želja po sproščanju v vodi nas poleti spodbuja, da sezujemo čevlje in odvržemo topla oblačila. Kožo tako izpostavimo vplivom sonca, vetra, insektom ter praskam in posledica je hitro rdeča, razdražena ali razpokana koža. Zaradi vročinskih vplivov, stresa od dolge in naporne poti, se lahko pojavi herpes na ustnici ali boleča afta v ustih.

icon-expand

Poletje je tukaj in s tem tudi čas počitnic, potovanj in pustolovščin. Kjerkoli smo, na morju ali v gorah – povsod potrebujemo najnujnejše izdelke iz potovalne lekarne, ki poskrbijo za varno in brezskrbno uživanje v poletnih dneh. Pri iskanju učinkovitih in varnih izdelkov za prvo pomoč na koži, nohtih in v ustni votlini se lahko opremo na naravo. Za posebno učinkovitega se je na tem področju izkazal aktivni kisik, ki je osnovna sestavina izdelkov slovenskega podjetja Enikam. CELOSTNA OSKRBA TEŽAV NA KOŽI, NOHTIH IN V USTNI VOTLINI Aktivne kisikove spojine prinašajo nov mehanizem delovanja, ki kožo, nohte in ustno sluznico oskrbijo s kisikom, regenerirajo in dezinficirajo. Aktivna oblika kisika se sprošča kot niz drobnih mehurčkov, ki poškodovano površino čistijo, negujejo ter pospešujejo njeno obnovo. Na voljo je linija kozmetičnih izdelkov OXILVER® za nego in tretiranje težav na koži in nohtih ter medicinsko certificirana ustna raztopina OROXID® namenjena vzdrževanju ustne higiene ter zdravljenju vnetnih stanj v ustni votlini. OXILVER® SKIN GEL ZA POŠKODOVANO KOŽO Izpostavljanje soncu, vodi in kemijskim dodatkom v različnih kremah in ličilih, lahko izzove spremembe na koži. Ta postane suha in razdražena ter ne more uravnavati svoje navlaženosti, kar vodi v pordelost, luskavost in srbenje. Ob neustrezni negi je podvržena prezgodnjemu staranju. Razkrita koža je tudi tarča pikov insektov in žuželk, prask in manjših poškodb ter idealna površina za sončne opekline. Kombinacija aktivnega kisika z ionskim srebrom, Aloe Vero, hialuronsko kislino v izdelkih OXILVER® Skin pripomore k hitrejšemu celjenju in intenzivnem vlaženju rdeče in razdražene kože. Rezultat je svilnato mehka, napeta ter sijoča koža.

icon-expand

OXILVER® NAIL RAZTOPINA ZA TEŽAVE NA NOHTIH IN STOPALIH Poleti so noge, še posebno stopala in nohti, bolj izpostavljene zunanjim vplivom. Prekomerno potenje, razpoke na petah, žulji in otiščanci ter bradavice, so samo nekatere od naštetih težav, ki niso problematične zgolj zaradi videza, temveč predvsem zaradi zdravja in nelagodja. Še posebej so v toplih dnevih moteči spremenjeni nohti zaradi glivičnih okužb. OXILVER® Nail solution je prvi izbor pri vraščenih ali poškodovanih nohtih. Ker deluje antiseptično zavira glivične okužbe ter preprečuje infekcijo ob predrtju žulja ali pri razpokah na petah. Poleg aktivnega kisika in ionskega srebra vsebuje tudi pantenol, ki deluje izrazito regenerativno.

icon-expand

OROXID® ZA HITRO IN UČINKOVITO POMOČ PRI VNETIH DLESNIH V času potovanja, kampiranja ali pohodništva, včasih ves dan ne moremo poseči po ščetki in zobni pasti. Nabiranje zobnih oblog vodi v vnetje dlesni, ki postanejo krvaveča in boleča, pogosto ga spremlja tudi zadah. Zaradi utrujenosti, se lahko pojavijo aftozne razjede na sluznici, ki so boleče in trdovratne. OROXID® z aktivnim kisikom in mešanico ingverja, ameriškega slamnika in mirte je namenjen je namenjen intenzivni ustni higieni pri implantatih, zobnih aparatih in protezah ter lajšanju težav z vnetji obzobnih tkiv. Na voljo je v obliki pršila 100 ml, ki je praktična in primerna za potovanja (tudi z letalom).

icon-expand

POSEBNA PONUDBA ZA POLETNE DNI

V spletni trgovini Enikam vas čaka komplet izdelkov OXILVER® Skin gel, OXILVER® Nail raztopine in OROXID® forte pršila, znižan za kar 20 % z BREZPLAČNO DOSTAVO. Ob naročilu kompleta prejmete tudi praktično darilo – TOALETNO TORBICO, primerna za potovanja. Akcija velja samo ob naročilu na spletni strani www.enikam.si , preko elektronske pošte na narocila@enikam-oxy.com ali po telefonu 064 262 399 (+38664 262 399).