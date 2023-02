Tudi če ste bolj hiter ali površen kupec, v zadnjem letu gotovo niste mogli mimo izdelkov z visoko vsebnostjo proteinov oz. beljakovin. Na trgovskih policah lahko danes najdete vse od proteinskega mleka, drugih napitkov, pudingov, čokoladic do proteinskih namazov, pic, tortilj in čipsa. Ali so ti izdelki bolj zdravi ali gre le za dobro marketinško potezo?