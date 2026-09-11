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Slovenija

Izenačitev cen, manj birokracije in 300 evrov dodatka

Ljubljana, 11. 09. 2026 12.28 pred 33 minutami 2 min branja 9

Avtor:
D.L.
Ministrica za demografijo Mateja Ribič

Zaradi težav pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi vlada uvaja začasne ukrepe. Med glavnimi novostmi so izenačitev cen oskrbe za stanovalce domov, poenostavitev postopkov na CSD in uvedba dodatka v višini 300 evrov bruto za zaposlene v tej panogi.

"Namesto enostavnejšega sistema imamo več birokracije. Namesto enake obravnave vseh uporabnikov so nastale razlike med primerljivimi upravičenci. In namesto stabilnega sistema so ostala številna odprta vprašanja glede financiranja kadrov in tudi glede same organizacije izvajanja," je ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič opisala razloge za sprejem predloga zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe.

Državni zbor ga bo obravnaval na petkovi izredni seji, in sicer po nujnem postopku.

Ministrica ocenjuje, da trenutno uveljavljen sistem dolgotrajne oskrbe ni bil pripravljen na izvajanje, kot ga je sam zakon predvidel. Kot je še pojasnila, so po prevzemu vodenja ministrstva zato skupaj z izvajalci, zaposlenimi in tudi drugimi deležniki pregledali stanje in identificirali štiri največje težave.

Prva je neenakost med uporabniki. "Danes namreč dva stanovalca v istem domu za starejše z enakimi potrebami in enako oskrbo plačujeta različno ceno. Takšna ureditev ni pravična," je poudarila.

Druga težava je pomanjkanje kadrov, tretja velika obremenitev vstopnih točk na CSD-jih. "Tam imamo namreč nepotrebne administrativne postopke, ki podaljšujejo odločanje in zmanjšujejo čas za delo z uporabniki," je pojasnila. "In četrtič, imamo neustrezen minutni sistem obračunavanja in prehod na minutni sistem nima vseh strokovnih in tudi ne informacijskih podlag, zato bi bila njegova uvedba z oktobrom v bistvu neizvedljiva."

Predlog, ki so ga včeraj potrdili na vladi, omenjene težave rešuje z začasnimi ukrepi, ki bodo veljali do 31. decembra naslednje leto.

Kaj prinašajo?

Vsi stanovalci domov za starejše z enakimi potrebami bodo za primerljivo oskrbo plačevali enako, zagotovljen pa bo tudi poračun v obliki dobropisa za nazaj.

Vsi zaposleni pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe začnejo z oktobrom prejemati začasni dodatek v višini 300 evrov bruto. Dodatek bo veljal do 31. decembra 2027.

Enak dodatek bodo prejemali tudi zaposleni pri izvajalcih pomoči na domu. "To je zelo pomembno, saj sistem dolgotrajne oskrbe na domu trenutno deluje res v zelo ozkem obsegu. Do sistemske ureditve dolgotrajne oskrbe na domu moramo torej ohraniti storitve pomoči na domu, ki starejšim omogočajo, da čim dlje ostanejo v domačem okolju, in pa zaposlenim, ki to pomoč izvajajo, zagotoviti isti dodatek kot zaposlenim pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe v instituciji," je pojasnila Ribičeva.

Pole tega, napoveduje ministrica, s predlogom razbremenjujejo vstopne točke na centrih za socialno delo. "Poenostavljamo določene postopke s ciljem, da bi bilo manj birokracije za zaposlene na vstopnih točkah in da bodo zato zaposleni imeli več časa za reševanje konkretnih primerov."

dolgotrajna oskrba ministrstvo za demografijo domovi za starejše zakonodaja socialni ukrepi

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KOMENTARJI9

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zrela hruška
11. 09. 2026 13.32
300 eur penzije gor ni dosti nekaj pa je?! 🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
firewall
11. 09. 2026 13.29
Bravo. Podpiram pametne predloge in rešitve. Upam, da na koncu dajo dobre rezultate.
Odgovori
+2
2 0
duhccc
11. 09. 2026 13.28
ja za dolgotrajno oskrbo se caka po vec mesecev 10 plus ....
Odgovori
+2
2 0
realist9000
11. 09. 2026 13.07
Čakam, da se Štrukelj pa Počivalšek oglasita kako ni dobro, da dobijo zaposleni 300 eur bruto dodatka.
Odgovori
-2
3 5
BBcc
11. 09. 2026 13.28
Ne bosta se. Oni dva se samo oglasite, ko se razbremenjuje elito za 16000 EUR na mesec neto Brodnjaku. Delavci pa da drobiž.
Odgovori
+1
2 1
Vlada v senci.
11. 09. 2026 13.35
Kaj resno.
Odgovori
0 0
zvoneti
11. 09. 2026 13.03
Bravo, končno nekaj pametnega in učinkovitega od te vlade za navadne smrtnike. Bravo
Odgovori
+8
8 0
Yon Dan
11. 09. 2026 13.16
Kaj pa so dali. Za vse to mi plačujemo s prispevkom.
Odgovori
-1
2 3
Hudi časi
11. 09. 2026 12.57
"Druga težava je pomanjkanje kadrov" A ni bilo rečeno, da je treba zmanjšati število zaposlenih v JU?
Odgovori
-2
2 4
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