Izenačitev cen, manj birokracije in 300 evrov dodatka

"Namesto enostavnejšega sistema imamo več birokracije. Namesto enake obravnave vseh uporabnikov so nastale razlike med primerljivimi upravičenci. In namesto stabilnega sistema so ostala številna odprta vprašanja glede financiranja kadrov in tudi glede same organizacije izvajanja," je ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič opisala razloge za sprejem predloga zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe.

Državni zbor ga bo obravnaval na petkovi izredni seji, in sicer po nujnem postopku.

Ministrica ocenjuje, da trenutno uveljavljen sistem dolgotrajne oskrbe ni bil pripravljen na izvajanje, kot ga je sam zakon predvidel. Kot je še pojasnila, so po prevzemu vodenja ministrstva zato skupaj z izvajalci, zaposlenimi in tudi drugimi deležniki pregledali stanje in identificirali štiri največje težave.

Prva je neenakost med uporabniki. "Danes namreč dva stanovalca v istem domu za starejše z enakimi potrebami in enako oskrbo plačujeta različno ceno. Takšna ureditev ni pravična," je poudarila.

Druga težava je pomanjkanje kadrov, tretja velika obremenitev vstopnih točk na CSD-jih. "Tam imamo namreč nepotrebne administrativne postopke, ki podaljšujejo odločanje in zmanjšujejo čas za delo z uporabniki," je pojasnila. "In četrtič, imamo neustrezen minutni sistem obračunavanja in prehod na minutni sistem nima vseh strokovnih in tudi ne informacijskih podlag, zato bi bila njegova uvedba z oktobrom v bistvu neizvedljiva."

Predlog, ki so ga včeraj potrdili na vladi, omenjene težave rešuje z začasnimi ukrepi, ki bodo veljali do 31. decembra naslednje leto.