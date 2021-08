Izginil znak za zavijanje desno pri rdeči luči

Ena od novosti novele Zakona o pravilih cestnega prometa je zavijanje desno pri rdeči luči na semaforju. Nova pravila bodo sprva verjetno povzročila nekaj zmede na cestah, zato tudi na ministrstvu v začetni fazi predvidevajo informiranje in izobraževanje. A očitno so ta pravila ljudi tako razburila, da je znak izginil.

Puščica nam bo zavijanje desno sicer dovoljevala, ne bo pa od nas tega zahtevala. V pravilniku o prometni signalizaciji je že od leta 2016, zato novim voznikom ni tuja, verjetno pa se bodo nanjo težje navadili starejši vozniki in tisti, ki vozijo redko. Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič je ob postavitvi prvega znaka dejal: "Na ustreznih križiščih bo mogoče zaviti desno, tudi ko bo semafor rdeče barve, ob predpostavki, da je nameščen prometni znak in da je smer vožnje prosta. Še vedno bo potrebna trezna in ustrezna presoja voznika, bo pa ob sproščeni situaciji v križišču s tem omogočena večja pretočnost."