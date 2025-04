Izginila pomeranec Coco in psička Paya. Kaj storiti ob izgubi živali?

Pred dvema tednoma je v Ljubljani izginil oranžni pomeranec Coco. Kot so sporočili lastniki, je leto in pol star psiček vreden okoli 4000 evrov, zato ne izključujejo niti kraje. "Zelo je opazen in prijazen. Težko verjamemo, da ga nihče ni opazil," pravijo. Svojo kosmatinko Payo sicer pogreša tudi naša voditeljica vremena Jana Morelj, že kratek pregled družbenih omrežij pa razkrije, da je tovrstnih primerov še veliko več. Kako naj lastniki ravnajo ob izginotju svojega ljubljenčka?

Lastniki pogrešanega pomeranca so sporočili, da je Coco z ljubljanskega Viča izginil 15. aprila. "Izginil je v večernih urah izpred doma na Ramovševi ulici, nazadnje pa je bil opažen v bližini gostišča Pri Noni, od koder je pobegnil proti Poti spominov in tovarištva. Sledilni psi so ga zaznali še do travnika v bližini avtocestnega izvoza Vič," so povedali.

Coco je sicer star leto in pol, vreden pa naj bi bil okoli 4000 evrov. Prav zaradi tega njegovi lastniki ne izključujejo niti možnosti, da bi bil pes odtujen. "Zelo je opazen in prijazen. Težko verjamemo, da ga nihče več ni opazil," pravijo domači in dodajajo, da vsak dan brez informacije le še poglablja njihovo stisko. Zato vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem pomerancu, prosijo, da se jim oglasijo. Za najditelja pa so razpisali tudi denarno nagrado.

Psičko Payo pogreša tudi naša voditeljica vremena Jana Morelj.

Psičko Payo pogreša tudi naša voditeljica vremena Jana Morelj. "Hvala vse, ki ste delili informacijo in pomagali pri iskanju. Ni še prišla domov, čeprav je bila čez dan opažena na več lokacijah po Ljubljani - Stegne, Koseze," je sporočila na svojem družbenem omrežju.

Izgubljeno žival je treba obvezno prijaviti

A seveda to nista edina pogrešana psa pri nas. Že kratek pregled skupin na družbenih omrežjih kaže, da svoje ljubljenčke pogreša veliko več lastnikov. Pa ne le psov, temveč tudi druge kosmatince. Pa lastniki vedo, kaj storiti, ob izginotju njihovih hišnih ljubljenčkov? V Zavetišču Ljubljana svetujejo, naj skrbnih izgubo živali čim prej oz. obvezno v roku treh dni od izgube prijavi zavetišču. Pravilnik namreč določa, da mora lastnik vsako izgubo hišne živali v roku treh dni prijaviti pristojni veterinarski organizaciji ali pa najbližjemu zavetišču. V nasprotnem primeru bi se namreč lahko izguba štela kot namerna zapustitev živali, kar je kaznivo dejanje.

V ljubljanskem zavetišču poudarjajo, da prijave o izgubljenih živali sprejemajo 24 ur na dan, da pa anonimnih prijav ne obravnavajo. Prijavo sicer zabeležijo v evidence in preverijo, če imajo že kakšne informacije o najdbi. V primeru prejete prijave o najdbi pogrešane živali skrbnika obvestijo in ga povežejo z najditeljem. Prav tako v primeru sprejetja pogrešane živali v zavetišče, to vrnejo skrbniku v skladu s postopkom vračanja živali lastniku. Številni lastniki ob tem pomoč iščejo tudi z objavami na družbenih omrežjih ali z razobešanjem letakov po mestu. Tudi v zavetišču Ljubljana omogočajo tui objavo oglasa o izgubljeni živali na njihovi spletni in Facebook strani.

