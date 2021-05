Izginilo še sedem labodjih mladičev, oče in mati jih neutolažljivo kličeta

Že pred časom je podoben primer pretresel Koper, ko so ponoči ukradli šest komaj izvaljenih labodjih mladičev in eno jajce. Prostovoljci, ki so že prejšnja leta varovali labodje gnezdo, saj so te ptice tarče tatov in vandalizma, so se ravno dogovarjali za 24-urno varovanje, ko so ugotovili, da sta laboda Gigi in Čupek – kot so ju ljubkovalno poimenovali – ostala brez svojega naraščaja.

Kot je ob primeru v Kopru povedala Božena Ambrozius, ena od prostovoljk, ki naj bi tudi letošnje leto varovala labodjo družino, tatovi labodje mladiče prodajajo bogatašem s privatnim posestvom z jezerom. Labode tja naselijo, da so za okras. Številni sicer ob takšnih tatvinah poginejo! O tatvinah mladičev je že lani poročal Il Piccolo, ko je navajal, da je v Miljah, torej blizu slovensko-italijanske meje, izginilo 18 mladičkov in dva odrasla laboda.

Tudi v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS) nad tatvino niso bili presenečeni, saj vedo, da se dogajajo tudi takšne grozljive stvari, kot je prodaja labodov na črnem trgu. "Tudi mi smo že lani zasledili prodajo labodov na spletnem oglasniku Bolha.si. O tem smo obvestili pristojno inšpekcijo, a inšpektorat vse od takrat do danes v zvezi s tem primerom še ni ukrepal,"je opozorila Tjaša Zagoršek iz DOPPS.