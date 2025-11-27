Svetli način
Izginotje vplivnice iz Gradca: aretirali še dva slovenska državljana

Ljubljana , 27. 11. 2025 11.05 | Posodobljeno pred 48 minutami

Drama z izginulo 32-letno vplivnico iz Gradca se stopnjuje. Potem ko so v Sloveniji pridržali njenega nekdanjega partnerja, so aretirali še dve osebi. Šlo naj bi za brata in očima osumljenca, avstrijska policija je potrdila, da gre za člana ožje družine osumljenca - slovenska državljana, ki živita v Gradcu. Vplivnica je med tem še vedno pogrešana. Sodnik pa naj bi odločal o izročitvi osumljenca avstrijskim oblastem.

V nedeljo je brez sledu izginila 32-letna vplivnica iz Gradca. Ženska se je okoli 7. ure zjutraj vrnila domov z božične zabave in prijateljici sporočila, da je varno prispela domov. V popoldanskih urah naj bi se udeležila fotografiranja v središču Gradca, a se ni pojavila. Razglasili so jo za pogrešano, v Sloveniji pa so aretirali moškega, s katerim je imela občasno razmerje, poroča Kronen Zeitung. Kot smo poročali, je njegov avtomobil namreč zgorel na parkirišču igralnice Mond Casino v Špilju, kar je vzbudilo sume.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Včeraj naj bi preiskali dom babice 31-letnega osumljenca in prečesali obmejne gozdove. Za 24ur.com je predstavnik graške policije potrdil, da sta bila aretirana dva moška iz ožje družine osumljenca. Ta dva moška sta slovenska državljana, ki živita v Gradcu. Zasliševanja še potekajo. Domneva se, da sta aretirana brat osumljenca in njegov očim. 

Vprašanja smo naslovili tudi na PU Maribor. Kot je pojasnila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič, je v Sloveniji trenutno pridržana ena oseba, aktivnosti pa še vedno potekajo. Konkretnih aktivnosti ne smejo razkrivati. 

Kot so že pojasnili, so bili mariborski policisti 24. 11. 2025 okrog 21. ure obveščeni o gorečem osebnem avtomobilu na območju Policijske postaje Šentilj. V bližini avtomobila je bil izsleden lastnik vozila, slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Avstriji, za katerega je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ga avstrijski varnostni organi sumijo vpletenosti v izginotje oz. pogrešanje njegove nekdanje partnerice, 31-letne ženske, državljanke Avstrije. Osebi je bila odvzeta prostost in je bil na podlagi Evropskega naloga za prijetje in predajo R. Avstrije, 25. 11. 2025 priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki bo odločal o njegovi izročitvi v Avstrijo. To naj bi se po informacijah Kronen Zeitunga zgodilo še danes. V sodelovanju z varnostnimi organi Avstrije slovenska policija intenzivno izvaja aktivnosti za izleditev pogrešane državljanke Avstrije in ugotovitve vseh okoliščin njenega pogrešanja, so dodali na PU Maribor.  

Preberi še Ob gorečem vozilu našli Slovenca, ki naj bi bil vpleten v izginotje Avstrijke

Medtem naj bi tamkajšnji policiji sosed izginule povedal, da je v času njenega izginotja videl domnevnega partnerja na stopnišču njenega stanovanjskega bloka na ulici Hochsteingasse v Gradcu, še poroča Kronen Zeitung. 

pogrešana vplivnica gradec slovenija šentilj
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
27. 11. 2025 12.20
Bila vplivnica, sedaj je konec z njo. Verjetno kje v Dravi trenira potapljanje.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
27. 11. 2025 12.18
+1
Kakorkoli že upajmo da je vse ok z njo
ODGOVORI
1 0
Finfer
27. 11. 2025 12.17
+2
Na koga je vplivala ta kokoš mogoče na dandanašnjo butasto mladino ki buli cel dan v telefone ??
ODGOVORI
2 0
Arrya
27. 11. 2025 12.21
Komentar na nivoju smetnjaka. Govora je o mladi ženski, za katero vse kaže, da je bila umorjena, vi pa namesto kritik napadalcev žrtev označite kot kokoš.
ODGOVORI
0 0
Abica
27. 11. 2025 12.16
+2
Ah, tako sem se potrudila in napisala dodatne informacije, pa ste me zatrli z radirko....
ODGOVORI
2 0
Abica
27. 11. 2025 12.13
+1
A avstrijskih medijih so objavili, da je zvecer se peljala psa ven in prijateljici javila, da ima cuden obcutek, da se ji zdi, da je nekdo na stopniscu. Potem je spet javila, da je prisla s sprehoda domov. Sosedi so nato iz stanovanje slisali kreganje in en sosed je videl tega tipa, ki je zakuril avto.
ODGOVORI
1 0
Lark
27. 11. 2025 12.11
+4
"Kaja Kobetič: Če je kritika konstruktivna, je pri meni vedno dobrodošla" - en drug članek. Komentarji zaklenjeni, hahaha.....
ODGOVORI
4 0
ptuj.si
27. 11. 2025 12.12
+1
Očitno nimamo konstruktivnih kritik, pa raje zaklenejo. :)
ODGOVORI
1 0
De gregori 77
27. 11. 2025 12.08
+3
Kaj pomeni vplivnica🤔
ODGOVORI
4 1
ptuj.si
27. 11. 2025 12.09
+5
Da vpliva na ovce.
ODGOVORI
6 1
ptuj.si
27. 11. 2025 12.07
+0
So What.
ODGOVORI
2 2
Joakim
27. 11. 2025 12.06
+4
Škoda je je. Vendar vseeno ne vem kaj pomeni "vplivnica".
ODGOVORI
4 0
asdfghjklč
27. 11. 2025 12.01
+3
Glede na dogodek, je ta ženska gotovo mrtva. Upam, da se motim, ampak glede na podobne dogodke iz ZDA, je 99% mrtva. Najbolj pravična kazen bi bila, da mu sodijo njeni najožji svojci.
ODGOVORI
5 2
ptuj.si
27. 11. 2025 12.00
-2
Mogoče snema prvenec za OF.
ODGOVORI
3 5
ptuj.si
27. 11. 2025 11.55
-5
Brezdelnežev ni škoda.
ODGOVORI
3 8
NeXadileC
27. 11. 2025 11.50
-5
Gneča...
ODGOVORI
0 5
