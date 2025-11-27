Izginotje vplivnice iz Gradca: aretirali še dva slovenska državljana

V nedeljo je brez sledu izginila 32-letna vplivnica iz Gradca. Ženska se je okoli 7. ure zjutraj vrnila domov z božične zabave in prijateljici sporočila, da je varno prispela domov. V popoldanskih urah naj bi se udeležila fotografiranja v središču Gradca, a se ni pojavila. Razglasili so jo za pogrešano, v Sloveniji pa so aretirali moškega, s katerim je imela občasno razmerje, poroča Kronen Zeitung . Kot smo poročali, je njegov avtomobil namreč zgorel na parkirišču igralnice Mond Casino v Špilju, kar je vzbudilo sume.

Včeraj naj bi preiskali dom babice 31-letnega osumljenca in prečesali obmejne gozdove. Za 24ur.com je predstavnik graške policije potrdil, da sta bila aretirana dva moška iz ožje družine osumljenca. Ta dva moška sta slovenska državljana, ki živita v Gradcu. Zasliševanja še potekajo. Domneva se, da sta aretirana brat osumljenca in njegov očim.

Vprašanja smo naslovili tudi na PU Maribor. Kot je pojasnila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič, je v Sloveniji trenutno pridržana ena oseba, aktivnosti pa še vedno potekajo. Konkretnih aktivnosti ne smejo razkrivati.

Kot so že pojasnili, so bili mariborski policisti 24. 11. 2025 okrog 21. ure obveščeni o gorečem osebnem avtomobilu na območju Policijske postaje Šentilj. V bližini avtomobila je bil izsleden lastnik vozila, slovenski državljan s stalnim prebivališčem v Avstriji, za katerega je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da ga avstrijski varnostni organi sumijo vpletenosti v izginotje oz. pogrešanje njegove nekdanje partnerice, 31-letne ženske, državljanke Avstrije. Osebi je bila odvzeta prostost in je bil na podlagi Evropskega naloga za prijetje in predajo R. Avstrije, 25. 11. 2025 priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru, ki bo odločal o njegovi izročitvi v Avstrijo. To naj bi se po informacijah Kronen Zeitunga zgodilo še danes. V sodelovanju z varnostnimi organi Avstrije slovenska policija intenzivno izvaja aktivnosti za izleditev pogrešane državljanke Avstrije in ugotovitve vseh okoliščin njenega pogrešanja, so dodali na PU Maribor.