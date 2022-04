Izgon ruskih diplomatov iz Slovenije je 'pričakovana, usklajena in pravilna odločitev'

Ruski diplomati v Sloveniji pakirajo kovčke – 33 od 41 jih bo do 15. aprila moralo zapustiti Slovenijo. Odločitev je padla zaradi vojnih grozodejstev, ki jih Rusija vrši v Ukrajini. Nemčija, Italija in Danska so skupaj izgnale 85 ruskih diplomatov, več deset jih bo moralo zapustiti tudi Francijo. Gre za evropsko usklajen diplomatski pritisk, pravijo na Ministrstvu za zunanje zadeve in dodajajo, da ne gre za najostrejšo diplomatsko potezo. To bi bilo recimo popolno zaprtje ambasade ali izgon ruskega veleposlanika. Da je poteza pričakovana, usklajena in pravilna, meni tudi strokovnjak za varnost in obramboslovec Vladimir Prebilič.

Domačini v Buči s tresočo roko odkrivajo trupla in ugotavljajo, ali so med njimi tudi njihovi najdražji. "Ja, (ubili so) moževega brata. 28. marca se je odpravil v mesto, skušal je priskrbeti nekaj hrane za svoje otroke, vsaj nekaj žitaric. Še vedno se ni vrnil." Ruski vojaki so mučili in pobijali iz čistega užitka, je v svojem prvem nastopu v Varnostnem svetu Združenih narodov od začetka invazije dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in organizacijo postavil pred izbiro – izključitev Rusije ali razpustitev: "Vsakogar, ki je dal zločinske ukaze in jih izpolnil s pobijanjem naših ljudi, bomo privedli pred sodišče, ki bi moralo biti podobno nürnberškim procesom."

Rusija medtem za vse gorje krivi ukrajinske nacionaliste, ki da vladajo državi. Vasilij Nebenzija, ruski veleposlanik pri Združenih narodih, je izjavil: "Medtem ko je bilo mesto (Buča) pod nadzorom ruskih oboroženih sil, niti en lokalni prebivalec ni trpel nikakršnih nasilnih dejanj." Toda satelitski posnetki Moskvo postavljajo na laž. Trupla se niso pojavila šele po umiku ruskih sil iz opustošenega mesta, ampak so na ulicah ležala več tednov. Jens Stoltenberg, generalni sekretar zveze Nato, je v torek dejal: "Bojim se, da bomo videli še več, še več primerov pobijanja civilistov, ki so pravzaprav vojni zločini."

icon-expand Uradno Ljubljano bo do 15. aprila moralo zapustiti 33 ruskih diplomatov. Iz Kremlja pa so sporočili, da bodo izgoni otežili komunikacijo med državami, ki da je nujna za spravo. FOTO: Adobe Stock

Evropa je enotno osupla in ogorčena nad prizori grozodejstev, ki so jih zakrivile Putinove sile. Zato se je usklajeno odločila za izgon ruskih diplomatov. Nemčija bo vrata pokazala največ, to je 40 diplomatom, ki naj bi se izkazali za ruske vohune. Obveščevalce pod diplomatsko krinko so odkrili tudi na Slovaškem, Danskem in Švedskem. Najostreje pa se je odzvala Litva. Ruski veleposlanik bo moral zapustiti Litvo. Litvanski veleposlanik v Moskvi pa se bo v bližnji prihodnosti vrnil v Litvo. Uradno Ljubljano bo do 15. aprila moralo zapustiti 33 ruskih diplomatov. Iz Kremlja pa so sporočili, da bodo izgoni otežili komunikacijo med državami, ki da je nujna za spravo.

Kot so poročali v oddaji 24UR, ne gre za najostrejšo diplomatsko potezo. To bi bilo recimo popolno zaprtje ambasade ali izgon ruskega veleposlanika. Po razlagi Ministrstva za zunanje zadeve gre za evropsko usklajen diplomatski pritisk. Glede na to da gre za recipročnost, bi se Slovenija lahko v najboljšem scenariju izognila morebitnim povračilnim ukrepom. Najostrejša reakcija pa bi lahko bila popolna prekinitev diplomatskih odnosov med državama. Predsednik Borut Pahor je v odzivu za 24UR dejal, da ne nasprotuje odločitvi MZZ. Kot zagovornik mirnega reševanja sporov pa ima pomislek načelne narave, ali naj države članice EU med ukrepe proti Rusiji uvrstijo tudi omejevanje oziroma zapiranje diplomatskih kanalov. V oddaji 24UR ZVEČER pa je bil gost strokovnjak za varnost in obramboslovec Vladimir Prebilič. "Poteza je pričakovana," je uvodoma dejal in poudaril, da gre za usklajeno odločitev, ki da je pravilna. Je pa izpostavil, da bo treba ob koncu vojne stanje reševati prav po diplomatski poti. Ta teden bo Kijev obiskala predsednica evropske komisije Ursula Von der Leyen, kar je slovenski predsednik vlade Janez Janša objavil, še preden je to uradno storil Bruselj. Ob tem pa je Janša zapisal: "Slovenija je tokrat pokazala pot."