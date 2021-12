Sonce in debela snežna odeja sta kot nalašč za sobotni spust po belih strminah. Prav vsi obiskovalci, med njimi je bilo sicer največ domačinov, nekaj pa tudi mimoidočih smučarjev, so v mobilno enoto v Kranjski Gori prišli po poživitveni odmerek. "Nekako smo tudi pričakovali, da bodo vsi prišli po to, saj jim je to na tej lokaciji najbolj spotoma, da ne hodijo v okoliške zdravstvene domove, ampak se pridejo cepit sem," pojasnjuje Arnel Smajlović iz Zdravstvenega doma Zdravje. Pričakovali smo, da se bodo oglasili trije ali štirje, priznavajo v zavodu, a je na obeh lokacijah, v Kranjski Gori in na Voglu, rokave danes zavihalo 25 ljudi, eden tudi proti sezonski gripi.

"Ja, mislim, da je dobro, da so te lokacije. Več, kot jih je, več ljudi bo opazilo, sploh če pridejo v tako situacijo, da nimajo PCT-ja, pa se odločijo na koncu," pravi eden izmed obiskovalcev. Kmalu se bo resnično mogoče cepiti kjer koli in kadar koli. Od osme zjutraj do osme zvečer bo cepilo kar 62 cepilnih centrov po vsej Sloveniji. Številni izmed njih bodo šli še korak dlje in bodo poleg rednega cepljenja v zdravstvenem domu odšli tudi na teren. Petra Kokoravec, direktorica Zdravstvenega doma Nova Gorica pove: "Ker smo zelo razpršeni in imamo veliko število precej oddaljenih krajev, smo na ta račun organizirali dve mobilni enoti, ki bosta v teh dneh po vnaprej določenem urniku in razporedu obiskali določene kraje."