Izgred v Ljudskem vrtu: navijači policiste udarjali, brcali in vanje metali ograje

Kot so pojasnili, je prišlo do kršitve javnega reda in miru in tudi do podanih elementov suma storitve kaznivega dejanja, zaradi česar so policisti uporabili prisilna sredstva, saj je skupina navijačev s svojimi dejanji preprečevala izvedbo policijskega postopka. Pri tem so bili trije policisti lahko telesno poškodovani.