Slovenija

Izgredi gostujočih navijačev v Kopru, policisti trem izrekli prepoved udeležbe

Koper, 26. 04. 2026 10.40 pred 14 minutami 1 min branja 2

Avtor:
U.Z.
Policijsko varovanje nogometne tekme v Kopru

Koprski policisti so na nogometni tekmi med FC Koper in NK Olimpija obravnavali več kršitev. Po zmagi domače ekipe so nekateri gostujoči navijači pričeli z neprimernim vedenjem – metali so predmete na igrišče, uporabljali pirotehniko ter poškodovali inventar. Policisti so zoper tri Ljubljančane uporabili prisilna sredstva, jih pridržali in jim izdali plačilne naloge. Izrekli so jim tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Policija je uporabila skupno 19 prisilnih sredstev.

V soboto je v Kopru potekala nogometna tekma med FC Koper in NK Olimpija. Kljub predhodnim opozorilom o spoštovanju javnega reda in miru, so policisti obravnavali več kršitev, so sporočili s PU Koper.

Po prvih podatkih je bilo na tekmi približno 1.200 gledalcev, med njimi okoli 250 organiziranih navijačev NK Olimpija in 80 domačih navijačev. Po zmagi domače ekipe so nekateri gostujoči navijači pričeli z neprimernim vedenjem – metali so predmete na igrišče, uporabljali pirotehniko ter poškodovali inventar.

Policijsko varovanje nogometne tekme v Kopru
FOTO: PU Koper

Policisti so ob tem izvajali ukrepe za vzpostavitev reda, omejili gibanje navijačev in odredili zapustitev stadiona. Posamezniki ukazov niso upoštevali.

Zoper tri osebe iz Ljubljane so policisti uporabili prisilna sredstva, jih pridržali in jim izdali plačilne naloge zaradi nedostojnega vedenja do policistov ter oviranja uradnega postopka. Izrečena jim je bila tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Ta ukrep, o potrditvi katerega odloča še sodišče, pomeni prepoved udeležbe na športnih prireditvah za naslednjih pet let.

Policijsko varovanje nogometne tekme v Kopru
FOTO: PU Koper

Policija je za preprečitev nadaljnjih kršitev uporabila skupno 19 prisilnih sredstev. Postopki za ugotavljanje identitete ostalih kršiteljev še potekajo.

Policijsko varovanje nogometne tekme v Kopru
FOTO: PU Koper
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

golobove drobtinice
26. 04. 2026 11.00
Vsakemu, ki na športni prireditvi poškoduje koga ali naredi škodo na tuji imovini bi moral imeti prepoved obiska katerekoli športne prireditve do konca življenja.
galeon
26. 04. 2026 10.56
Olimpijo premaga vsak ki ma 5 min časa.
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Ste pod pritiskom? 5 preverjenih načinov, ki pomagajo pri sproščanju
Ko je posnela prvi erotični prizor, je imela samo 22 let
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
