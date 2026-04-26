Izgredi gostujočih navijačev v Kopru, policisti trem izrekli prepoved udeležbe

V soboto je v Kopru potekala nogometna tekma med FC Koper in NK Olimpija. Kljub predhodnim opozorilom o spoštovanju javnega reda in miru, so policisti obravnavali več kršitev, so sporočili s PU Koper.

Po prvih podatkih je bilo na tekmi približno 1.200 gledalcev, med njimi okoli 250 organiziranih navijačev NK Olimpija in 80 domačih navijačev. Po zmagi domače ekipe so nekateri gostujoči navijači pričeli z neprimernim vedenjem – metali so predmete na igrišče, uporabljali pirotehniko ter poškodovali inventar.