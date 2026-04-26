Izgredi gostujočih navijačev v Kopru, policisti trem izrekli prepoved udeležbe

V soboto je v Kopru potekala nogometna tekma med FC Koper in NK Olimpija. Kljub predhodnim opozorilom o spoštovanju javnega reda in miru, so policisti obravnavali več kršitev, so sporočili s PU Koper.
Po prvih podatkih je bilo na tekmi približno 1.200 gledalcev, med njimi okoli 250 organiziranih navijačev NK Olimpija in 80 domačih navijačev. Po zmagi domače ekipe so nekateri gostujoči navijači pričeli z neprimernim vedenjem – metali so predmete na igrišče, uporabljali pirotehniko ter poškodovali inventar.
Policisti so ob tem izvajali ukrepe za vzpostavitev reda, omejili gibanje navijačev in odredili zapustitev stadiona. Posamezniki ukazov niso upoštevali.
Zoper tri osebe iz Ljubljane so policisti uporabili prisilna sredstva, jih pridržali in jim izdali plačilne naloge zaradi nedostojnega vedenja do policistov ter oviranja uradnega postopka. Izrečena jim je bila tudi prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Ta ukrep, o potrditvi katerega odloča še sodišče, pomeni prepoved udeležbe na športnih prireditvah za naslednjih pet let.
Policija je za preprečitev nadaljnjih kršitev uporabila skupno 19 prisilnih sredstev. Postopki za ugotavljanje identitete ostalih kršiteljev še potekajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.