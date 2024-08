Izgredi v Stožicah: Začasno prekinjena tekma in izpraznjena tribuna

V 60. minuti tekme med ljubljansko Olimpijo in hrvaško Reko so na tribuni hrvaških navijačev izbruhnili izgredi. Olimpija je namreč takrat vodstvo povečala še za en gol, na 5 : 0. Med navijači nasprotnikov je zavladalo slabo vzdušje, na igrišče in v navijače nasprotne ekipe so začeli metati goreče bakle.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, so zaradi uporabe pirotehničnih sredstev in drugih kršitev javnega reda in miru, morali policisti tudi izprazniti del tribune hrvaških navijačev, tekmo pa so morali zato prekiniti za približno 20 minut.