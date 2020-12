Izguba dostopa do mednarodnih voda bi bila hud udarec za slovenske ribiče

Hrvaško-italijanska razglasitev ekonomskega pasu v Sloveniji najbolj skrbi ribiče. Če posebnega dogovora, ki bi to omogočal, ne bo, bi namreč ostali brez možnosti ribolova v omenjenem pasu, ki sedaj velja za mednarodne vode. Resda je panoga ribištva v Sloveniji zelo majhna in da ribiči že leta ne hodijo lovit v mednarodne vode – le pet jih ima sploh primerna plovila za tako dolgo plovbo – a vendar ne želijo, da bi to možnost tudi formalno izgubili.