Izgubil partnerko, dom in očeta, med pogrebom pa so mu ukradli še vse življenjske prihranke

Življenje je teklo naprej, stvari pa so se začele postavljati na svoje mesto. Potem pa so leta 2023 prišle avgustovske poplave in skoraj v celoti uničile njun dom.

"Izgubil sem partnerko, Mark pa mamico," pove Uroš. Mark je bil takrat star komaj pet let, Uroš pa je moral kljub žalosti zanj ostati močan. "To so bile težke stvari. Delo, skrb za Marka, šola. Oče in mati sem bil," pripoveduje.

Pred dobrim desetletjem se je svet Uroša Repenška in njegovega sina Marka začel rušiti. Prejela sta namreč pretresljivo novico – Markova mama in Uroševa partnerka je zbolela za rakom trebušne slinavke.

A tragedija se nažalost še ni končala. Zbolel je Urošev oče. "V bolnici je bil približno en mesec. Slabo se je počutil in smo ga dali na preglede. Naredili so preiskavo in pokazal se je nek tumor na pljučih. To je trajalo tri do štiri dni in konec ... " Od njega so se še zadnjič poslovili pred dvema tednoma.

"Po vsem tem, ko smo ga vsi domači, vključno z Markom, pospremili na njegovi zadnji poti, je prišel še en udarec – bili smo oropani," še pove Repenšek.

Med pogrebom je nekdo vdrl v hišo in ukradel vse njegove življenjske prihranke. "Vsi življenjski prihranki, moji in od sina, ki jih je zbiral devet let, vse od pogreba mamice ... Vse je šlo! Grozno!"

Podali so prijavo na policijo, a denar se, kot kaže, ne bo vrnil. Na pomoč jima je priskočila občina Gornji Grad in za dobrodelne prispevke odprla TRR račun, na katerega lahko donirate tudi vi.