'Izgubil sem 25 milijonov evrov'

Najvišji dobitek so pred leti zabeležili v Hitovi igralnici Korona v Kranjski gori, ko je italijanska gostja priigrala skoraj dva milijona evrov. Ni pa nobena skrivnost, da so nekateri igralci zaigrali preveč, tudi svoje prihranke, domove, pokojnine.

Najmlajša igralnica s tako imenovano ''veliko'' koncesijo je Grand Casino Mons v Ljubljani, poskušajo združevati tudi elemente obeh igralniških prestolnic – Las Vegasa in Monte Carla. Profil gostov je zelo raznolik, povprečen obiskovalec pa je srednjih let. Razlika med igralnicami in igralnimi saloni je prav v ponudbi, igralni saloni imajo lahko le avtomate in še teh manj kot 200 – tovrstnih koncesij je v Sloveniji 25, igralnice pa lahko imajo neomejeno število avtomatov in mize za živo igro. Teh – velikih koncesij – je pri nas 11.

Za 24UR Inšpektor je spregovoril zasvojenec z igrami na srečo, ki po zaslugi Anonimnih hazarderjev že 14 let ne igra več. "Če se na začetku igra za 10 evrov, se je na koncu igralo za 10 tisoč evrov. Meni izgubiti tisoč, dva tisoč evrov na dan ni bilo nič." In ker je na dolgi rok vsakdo, ki igra neobvladljivo, poraženec, je zapadel v strašne dolgove. "Najprej sem porabil svoj denar, svoje prihranke, potem sem zapadel v dolgove, ki so na koncu narasli na 100.000 evrov."

Vodja Centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici terapevt Miha Kramli se je pri svojem delu srečal tudi z veliko bolj skrajnimi primeri, eden od njih je zaigral 25 milijonov evrov.

"In je rekel, ja, začelo se je tako, da sem doma na vrtu igral z igralnicami, kriptovalute, stave in izgubil sem nadzor nad denarjem, nad svojim življenjem, moja podjetja v tujini in Sloveniji so propadla, sem bankrotiral, njegovo poslovno življenje, njegovo osebno življenje, vse se je razsulo."

Problematike klasičnega igralništva, se pravi, da nekdo hodi igrat v kazino in razvije hudo zasvojenost, danes skorajda ne zaznavajo, pravi Miha Kramli, pač pa je problem predvsem igranje na srečo po spletu. Igranje na srečo postane zelo nevarno in problematično, ko je neobvladljivo. Prepovedovanje ali ukinjanje igralništva v sodobnem svetu ne pride v poštev, prav zato pa je toliko pomembnejše osveščanje, preventiva in regulacija.