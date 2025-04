'Izgubil sem tri kilograme, žena dva. Ta bolezen ni nedolžna'

Osebam, ki so imele od 12. aprila naprej prebavne težave in so v tem času kupile ali uživale hrano (vključno z dostavo hrane) iz prehrambnih obratov v objektu Maximarket, na Nacionalnem inštitutu za zdravje (NIJZ) svetujejo, da za nadaljnja navodila v okviru epidemiološkega poizvedovanja pokličejo na vzpostavljeno telefonsko številko 01/586 39 31, ki sicer deluje samo ob delovnikih.

Telefonske linije, ki so bile odprte tudi v soboto, so izredno zasedene. Telefonska številka bo znova dosegljiva v torek med 7. in 15. uro.