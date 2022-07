V življenju ni bližnjic. Tudi če se kdaj izgubimo, je to priložnost, da poiščemo pravo pot. In tudi to uči koruzni labirint, kjer se je zanimivo izgubiti. Že peto leto so ga odprli v Mariboru in letos prvič v Kranju. Vsako leto ima labirint različno obliko, mariborski je letos v obliki velikanskega grozda, ki simbolizira najstarejšo trto na svetu.