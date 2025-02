Izgubljeni Eros rahlo 'pobuškan', a znova v objemu lastnika

V soboto popoldan je škofjeloška policista med rednim delom na območju Škofje Loke zaustavila mlajša občanka in jima povedala, da je našla izgubljenega psa. "Bil je rahlo pobuškan po smrčku in tački. Pa nič hujšega," so na spletu zapisali kranjski policisti.

Policista sta takoj priskočila na pomoč in z ustrezno iznajdljivostjo ter pomočjo lokalnega zavetišča za male živali po odčitanem čipu ugotovila, kdo je skrbnik psa Erosa.

Do prihoda skrbnika se je Eros na škofjeloški policijski postaji medtem že dodobra spoprijateljil s policistoma. "Veseli smo, da se je zgodba srečno končala. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da bo Eros po obisku veterinarja spet doma," so še sporočili policisti.