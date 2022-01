Izgubljeni kuža pod vrhom Brane: 'Pokazal je več hvaležnosti, kot marsikateri planinec'

Na Facebooku se je v četrtek zvečer pojavila objava, da se je na Kamniškem sedlu izgubila vsaka sled za borderskim ovčarjem Jimmyjem. Matjaž Šerkezi je eden izkušnejših gorskih reševalcev pri nas in ko je izvedel za izgubljenega kužka, mu to ni dalo miru. "Ponoči tudi spati nisem mogel," nam je zaupal Kamničan. Ob tem ga je skrbelo še, da bi ga ljudje, ki nimajo dovolj izkušenj z zimskimi razmerami v visokogorju, skušali sami poiskati in bi pri tem prišlo do nesreče. Zato se je kar sam odpravil na pot. Pod vrhom Brane je naposled našel kosmatinca, ki je prestrašeno jokal na zaledeneli skalni polici.

Kot požar se je v četrtek zvečer med Kamničani razširila novica, da se je nekje med Kamniškim sedlom, Brano in Tursko goro izgubil štirinožni prijatelj Jimmy. Lastnikovo prošnjo za informacijo o tem, ali ga je kdo videl, je objavil lokalni medij Kamnik.info, članek pa se je nato razširil med uporabniki Facebooka. Novica je dosegla tudi izkušenega gorskega reševalca Matjaža Šerkezija. Ker je tudi sam lastnik psa, si je še toliko bolj znal predstavljati stisko vseh vpletenih v dogodek. "Skrbelo me je, da bi ga ljudje, nevajeni trenutnih razmer v gorah, šli sami iskat. Pa tudi žival se mi je smilila, ponoči tudi spati nisem mogel," nam pove Šerkezi.

Jimmy si je na mestu, kjer ga je našel reševalec, izkopal luknjo v snegu. "Pihal je orkanski veter in očitno si je naredil nekakšno 'gnezdo', da je lažje prebrodil noč," nam je zaupal Šerkezi, navdušen nad iznajdljivostjo, ki jo premore ovčar.

Brez posebnega obotavljanja se je zato v petek dopoldan kar sam odpravil na pot. Po nekaj urah je pogrešanega psa uspel najti, in sicer "zaplezanega" na eni izmed skalnih polic pod vrhom Brane. "Tam je bil 'čisti led', Jimmy ni mogel ne naprej, ne nazaj," pove Šerkezi, sicer tudi strokovni sodelavec Komisije za alpinizem pri Planinski zvezi Slovenije. Pes se ga je na začetku nekoliko bal, kar je seveda razumljivo, saj je bilo to njuno prvo srečanje. "Nisem pa ga želel na silo vzeti k sebi, ker me je skrbelo, da bi se ob tem umaknil nazaj in na drugi strani zdrsnil v greben." Matjaž je prestrašeni živali nato ponudil svoj sendvič, ki ga je imel v nahrbtniku. "Ko je salama zadišala, pa sva hitro začela sodelovati," se zasmeje izkušeni reševalec.

icon-expand Rdeča puščica označuje lokacijo, kjer je Matjaž Šerkezi našel izgubljenega Jimmyja. FOTO: osebni arhiv Matjaža Šerkezija

Šerkezi pravi, da je Jimmy precej pameten kuža, saj si je na mestu, kjer ga je našel, izkopal luknjo v snegu. "Pihal je orkanski veter in očitno si je naredil nekakšno 'gnezdo', da je lažje prebrodil noč," nam je zaupal Šerkezi, navdušen nad iznajdljivostjo, ki jo premore ovčar. Matjaž in Jimmy sta se skupaj previdno in varno spustila nazaj v dolino. Kot nam je v smehu povedal reševalec, pa je kuža ob tem pokazal več iskrene hvaležnosti in veselja, kot marsikateri planinec, ki ga je rešil iz kočljive in nevarne situacije v gorah.

Preden sem se poslovil, je prišel nazaj do mene, mi skočil v naročje in mi pustil, da ga še malo pobožam. —Matjaž šerkezi o tem, da sta z Jimmyjem postala doživljenjska prijatelja

Šerkezi je nato Jimmyja predal v roke presrečnemu lastniku. "Kuža je ob ponovnem snidenju z njim veselo mahal z repom. Preden sem se poslovil od njiju, pa je prišel nazaj do mene, mi skočil v naročje in mi pustil, da ga še malo pobožam," pove Šerkezi in doda, da sta z Jimmyjem postala doživljenjska prijatelja. Ob tem se je spomnil na beseda svojega kolega reševalca, ki mu je dejal, da je reševanje ljudi njihova dolžnost, pri reševanju živali pa gre za plemenito dejanje. Da je sicer že sodeloval pri kakšni živalski akciji, ampak da je bila ta nekaj čisto posebnega, nam je še zaupal Šerkezi.