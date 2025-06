Izgubljeni paketi z neznano vsebino: igra na srečo, ki lahko prinese zlato

Že dobro uro pred odprtjem trgovine je ljubljanski BTC zajela množica radovednih nakupovalcev. Nekateri so v neodprtih pošiljakh iskali "zlato", spet drugi bolj vsakdanje predmete, kot so na primer tablični računalniki ali parfum. No, nekatere pa je v trgovino privlekla predvsem radovednost: "Nimam načrta. Malce sem prišla pogledati, da bidim pakete, to je pa to."

Nekoliko neobičajna nakupovalna izkušnja je nakupovalcem ponujala kar deset ton izgubljenih paketov iz celotne Evrope. "Koncept je zelo zabaven, saj pakete prodajamo v enakem stanju, kot smo jih prejeli. Tudi sami ne vemo, kaj je v njih. Škatle so nedotaknjene in lahko vzamete toliko paketov kot želite," je povedal soustanovitelj in direktor podjetja King Colis Killian Denis.

Izbrane pakete so nato na blagajni stehtali in ocenili. Težji kot je paket, več so morali kupci zanj odšteti. In koliko so bili obiskovalci za paket z neznano vsebino pripravljeni plačati? "Okoli 100 evrov in nič več," je dejala edna od njih, spet druga je razmišljal bolj o znesku okoli 50 evrov. "Za pokušino, potem pa bomo videli," je dejala.

Emira je v lovu na zaklad izbrala dva paketa. A po odprtju jo je pod plastiko čakalo razočaranje. Za 52 evrov je namreč kupila krožnik in lučko. Zakladov, kot so jih prejeli kupci drugod po svetu, danes ni videla.

Pop-up trgovina bo sicer v Hali A v BTC-ju odprta vse 21. junija.