Študenti: Izgubljeno leto študija naj se nadomesti prihodnje leto

V letošnjem študijskem letu je epidemija trajala od 19. oktobra 2020 do 16. junija 2021 (34 tednov). Od tega se je študijski proces v celoti izvajal na daljavo 14 tednov, nadaljnjih 14 pa so se v živo izvajale le laboratorijske vaje v omejenem obsegu. Kljub koncu epidemije in sproščanju ukrepov, študij še vedno ne poteka popolnoma v živo, saj je način izvajanja v domeni posameznih visokošolskih zavodov ali celo nosilcev predmetov. Vmes je minilo tudi že eno izpitno obdobje. "Odveč je že ponavljati, da kakovost študija na daljavo ni primerljiva s študijem v živo; z vidika pridobivanja znanja je bilo celotno letošnje študijsko leto izgubljeno," poudarjajo v ŠOS.

Epidemija je v študijskem letu 2020/21 trajala dobra dva meseca; od 12. marca do 15. maja (devet tednov), kar je bilo tudi v praksi obdobje trajanja študija na daljavo. V tem času po študijskem koledarju potekajo predavanja, vaje in seminarji, izpiti pa se praviloma ne izvajajo.

"Ovire, ki jih je pred študente postavil izziv študija od doma, so otežile tudi uspešno opravljanje študijskih obveznosti. Še posebej problematično je dejstvo, da nimajo vsi študenti enakih pogojev za študij na daljavo, zaradi česar je lahko študijski uspeh sorazmerno nižji s slabšim socialnim položajem v domačem okolju študenta. Nedostopnost do kakovostne internetne povezave, deljenje računalniške opreme s sorojenci, pomanjkanje mirnega okolja za koncentracijo in študij imajo lahko vzrok v slabšem finančnem stanju študentove družine, posledico pa v neopravljenih študijskih obveznostih," dodajajo.

Izpostavljajo tudi vpliv, ki ga je epidemija imela na duševno zdravje študentov. To je bilo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje v času epidemije katastrofalno; kar do 25 odstotkov mladih v starostni skupini med 18. in 29. letom kaže tveganje za pojav depresivne motnje. S tem so mladi psihološko najbolj ogrožena starostna skupina prebivalcev Slovenije.

Glede na vse navedeno bi od pristojnega ministrstva, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pričakovali vsaj zagotovitev dodatnega študijskega leta za študente, ki so bili v tekočem študijskem letu izjemno prizadeti zaradi izvajanja študija na daljavo. V preteklem študijskem letu je bila ta pravica zagotovljena, ob tem da se je študijski proces nemoteno izvajal večji del študijskega leta, dodajajo v ŠOS.

"Posledice slabše kakovosti izobraževanja, poslabšanja socialnega položaja in povečanja duševnih stisk študentov bodo študente spremljale še nekaj let po koncu epidemije COVID-19. To študijsko leto je bilo izgubljeno z vidika visokošolskega izobraževanja; znanje, ki so ga študenti pridobivali v tem letu ni primerljivo s tistim, ki so ga pridobivale pretekle generacije. Zaradi oteženih socialnih okoliščin in poslabšanja duševnega zdravja študentov pa so študenti tudi težje opravljali študijske obveznosti. Zato pričakujemo, da bo ministrstvo za izobraževanje za prihodnje študijsko leto omogočilo dodatno študijsko leto za tiste, ki letos študijskih obveznosti ne bodo uspeli dokončati," pravi Andrej Pirjevec, predsednik ŠOS.