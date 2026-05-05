Slovenija

Izhodišča v 20 točkah: kakšne bodo prioritete desne koalicije?

Ljubljana, 05. 05. 2026 15.02 pred 47 minutami 3 min branja 39

Avtor:
M.S. STA
Janez Janša po posvetu pri predsednici države o kandidatu za predsednika vlade.

SDS je objavila izhodišča za koalicijsko pogodbo, ki jih je uskladila s trojčkom NSi, SLS, Fokus in Demokrati Anžeta Logarja. Nanizali so jih v 20 točkah. Kot temeljne vsebinske prioritete bodoče koalicije so opredelili razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo.

"Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega," so zapisali.

Koalicija bo svoje razvojne politike gradila na ambiciji oblikovanja uspešne Slovenije. Ob tem želijo oblikovati družbo, v kateri posameznik ne bo odvisen od države in bo lahko gradil na lastni neodvisnosti in samostojnosti. "Naš cilj je Slovenija kot visoko razvita, konkurenčna in socialno odgovorna država, ki temelji na znanju, inovacijah, pravičnosti in visoki kakovosti življenja," so navedli.

Zagovarjajo "hitrost razvoja, kakršno je posameznik ali podjetje sposobno doseči". Prepričani so, da mora država ustvarjati pogoje za uspeh posameznika, socialna politika pa mora zagotavljati varnost tistim, ki jo resnično potrebujejo.

Zavezali so se, da bodo investirali v socialni dialog, saj "delo ni socialna, temveč razvojna in gospodarska kategorija, s katero se ustvarja blaginja in posledično financira socialne storitve". Napore bodo usmerjali v to, da bi bila plača vseh zaradi večje produktivnosti višja. Zagovarjajo meritokracijo in plačilo po delu in rezultatih dela.

"Namesto dodatnih obdavčitev vseh, ki so varčevali in vlagali v lastna stanovanja in hiše", bodo z debirokratizacijo, decentralizacijo in jamstveno stanovanjsko shemo za mlade ustvarjali pogoje, v katerih si lahko čim več posameznikov zgradi lasten dom, zatrjujejo.

Jernej Vrtovec, Marko Lotrič in Tina Bregant, skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča
FOTO: Aljoša Kravanja

Zagovarjajo razumne politike varovanja okolja, ki omogočajo blaginjo, zdrav naravni življenjski prostor in povečujejo energetsko suverenost države. Zagotavljali bodo tudi visoko raven energetske varnosti z zanesljivimi in razpršenimi viri, obljubljajo.

Koalicija bo posebno pozornost namenila kakovostnemu, dostopnemu in sodobnemu izobraževanju na vseh ravneh, sistematično pa bodo krepili razvoj kadrov v povezavi z gospodarstvom. Ustvarjali bodo tudi pogoje za zadrževanje domačih talentov in vračanje slovenskih strokovnjakov iz tujine, napovedujejo.

Dostopno, kakovostno in učinkovito zdravstveno varstvo želijo zagotavljati preko načela, da mora denar iz javne zdravstvene blagajne slediti pacientu. Ob tem obljubljajo tudi učinkovite ukrepe za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu in izboljšavo organizacije javnega zdravstvenega sistema.

Decentralizacija in debirokratizacija

Zagovarjajo decentralizacijo in finančno samostojnost občin. Ob tem bodo številne enote državne administracije in sedeže oziroma dele ministrstev "razmestili po različnih slovenskih regijah", kar bo vzvod za vzpostavitev regij.

Obljubljajo oblikovanje "vitke države, manjše in učinkovite administracije" ter odpravo birokratskih ovir. Bolj kvalitetne storitve javne uprave pa nameravajo zagotoviti z digitalizacijo in uporabo umetne inteligence. "Gradili bomo sproščeno Slovenijo, ki ne bo temeljila na predpisih, ampak na zdravem razumu in zdravi tekmovalnosti ter odgovornosti," so zapisali.

Koalicija bo usmerjala reforme v tiste ukrepe in področja, ki izboljšujejo položaj in življenje ljudi. "Za nas so pomembne vse pravice in pravice vseh," so zapisali.

Anže Logar in Eva Irgl po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu
FOTO: Aljoša Kravanja

Spodbujanje rodnosti

Slovensko družino postavljajo v ospredje kot temeljno celico družbe, rešitev za demografski problem države pa vidijo v "dvigu blaginje, učinkovitejšem delovanju vseh podsistemov v državi, večjemu veselju do življenja ter povečanju rodnosti" in ne v priseljevanju. Družina z otroki je namreč "investicijski projekt za prihodnost in ni del socialne politike", so zapisali.

Poleg družine cenijo tudi "svojo domovino, našo kulturo in tradicijo". "Koalicija zgodovino našega naroda in države sprejema takšno, kot je," so zapisali. Ob tem so dodali, da "cenijo vsakega posameznika, ki se je v prejšnjem stoletju uprl kateremukoli totalitarnemu režimu". Vrednostno središče slovenskega naroda pa so vrednote slovenske osamosvojitve, so zapisali.

Ničelna toleranca do korupcije

Zavezali so se tudi k vzpostavljanju ničelne tolerance do korupcije in oblikovanju "neodvisnega in celovitega sistema institucij za zatiranje korupcije in organizirane kriminalitete, ki jih omogočata slovenska ustava ter evropsko pravo".

Koalicija bo vsem parlamentarnim strankam ponudila sodelovanje v okviru partnerstva za uspešno Slovenijo. Organizirala bo tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije s ciljem določitve razvojnih prioritet države za naslednja tri desetletja.

"Politike koalicije bodo temeljile na merljivih ciljih, odgovornosti nosilcev odločitev in rednem spremljanju rezultatov," so še zapisali v izhodiščih.

KOMENTARJI39

Maki3322
05. 05. 2026 15.49
TUDI ZA NAZAJ JE POTREBNO VSE OBNOVITE. ZDAJ KO STE SE NAKRADLI ZDAJ PA NIČELNA TORELANCA ZA KORUPCIJO. VSE JE POTREBNO UGOTOVITI IN KAZNOVATI. MISLIM, DA IMA SDS NAJVEČ KORUPCIJEIN POTEM NS.i POTEM PA OSTALI.
dron
05. 05. 2026 15.46
Sektaškoruparski upokojenci, prvi boste na udaru te prevarantsko kriminalne vlade, seveda saj ste jo tudi podprli, samo ne cvilit in jokat.....
nemeJungat
05. 05. 2026 15.45
Srečno!
_endrug
05. 05. 2026 15.43
Boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti? Ok, potem pa kaznovanim prepovejte sodelovanje v politiki.
modelx
05. 05. 2026 15.41
ha, ha, ha, ničelna toleranca do korupvije. potem lahko vsi in predvsem janša kar takoj za 100 let odkorakajo na dob v zaprti oddelek.
flojdi
05. 05. 2026 15.41
?je v teh 20ih tockah kaj kar ne obljubljajo ze odnekdaj
nemeJungat
05. 05. 2026 15.46
obojni
tincoop
05. 05. 2026 15.40
Revček je sanjal o ustavni večini, sedaj bo pa spet z odloki vladal.
deltoro
05. 05. 2026 15.39
Bla,bla ,bla,bla,od Janše še nikoli ni bilo dobre vlade in nikoli ne bo.
poper00
05. 05. 2026 15.37
Ničelna toleranca do korupcije?Neverjetno.To drži kot je Janša trdil.da ne bo šel v šibko vlado ali pa ,da ne pozna Black cube.
Vera in Bog
05. 05. 2026 15.39
Hehe
deny-p
05. 05. 2026 15.36
Tudi, če danes spremejo vse te ukrepe, bo žal čez 2 leti viden rezultat. Sicer pa še bomo najprej malo padli, zaradi politike prejšne vlade, žal....
Slovenska pomlad
05. 05. 2026 15.36
Ubogi starček senilni
Teh90Str25
05. 05. 2026 15.35
hahahahaha, kake nebuloze. Me zanima, kok od tega bodo sploh poskušal uresničit. Mislim, da je to zgolj razpihovanje dima...in ko bodo naredili finančno jamo brez dna, se bodo (itak) zgovarjali na prejšnjo vlado...
Alexsander6
05. 05. 2026 15.34
Ko krimilalci pišejo zakone proti kriminalcem.Slovenistan.
Pamir
05. 05. 2026 15.32
Prioritete bodo samo da je tovariš janšaj in brez janšaja jim živeti ni.Prioriteta ovac že 35 let.
gullit
05. 05. 2026 15.32
Končno ena normalna vlada, ki bo delala za delavce, podjetnike. Lepi časi prihajajo, jupiiiii
Mukec
05. 05. 2026 15.38
Hahaha, za oboje hkrati? Ni mogoče.
Vera in Bog
05. 05. 2026 15.40
Jupi bo korona tudi? So nas tepli tudi če si bil povsem nedolžen.
gullit
05. 05. 2026 15.50
Še premalo so vas tepli, banda razgrajaška. Mi pa imamo lepe spomine, lepo je poskrbel za delavce, podjetja, vsi smo dobili plače. Slovenija je bila takoj za Dansko na drugem mestu po uspešnem okrevanju zaradi covida. Hvala Janša. Levaki so pa puško vrgli v koruzo. strahopetci kot zmeraj.
RR7
05. 05. 2026 15.30
Otroka imam vpisanega v vrtev in sem v 9. razredu. To pomeni da bom plačeval vsak mesec skoraj 500 EUR za vrtec. Dajmo no...
FONDAČ
05. 05. 2026 15.30
Mokre sanje.
bronco60
05. 05. 2026 15.29
Pa,da vidimo.
osservatore
05. 05. 2026 15.28
Ničelna toleranca do korupcije???????? Kako bo potem deloval čelavi kaplar?
deltex
05. 05. 2026 15.27
Če luzerji sestavijo vlado, ta ne more biti uspešna!
Met Gala 2026: Nicole Kidman in njena hči Sunday Rose v središču pozornosti
Mama iskreno priznala: "Včasih si želim, da bi končala v bolnišnici"
Skupno kopanje bratov in sester: kdaj je čas, da jih ločimo?
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Nepričakovana poteza 25-letnice, o kateri govorijo vsi
Priznani slovenski frizer razkriva največje napake nevest pri izbiri poročne frizure
Top 5 videzov z Met Gale 2026, ki so navdušili modni svet
Franc osvojil prvo mesto po priljubljenosti, Alenka tik za njim
V spanju 'pojedla' piercing in se skoraj poslovila od življenja
Hipohondrija ali somatska simptomatska motnja? Kako razlikovati (in zakaj bi sploh morali)
Vrh digitalne Kitajske 2026: Roboti predstavljajo pomemben korak v medicini in rehabilitaciji
Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
Med hudo vročino bodo zaprli terase? Novi predpisi razburjajo gostince in turiste
Kdaj je uporaba klime v avtu kazniva? Nasveti za dopust v tujini
Vzpon estetskih posegov za moške: plačajo do 200.000 dolarjev za večjo 'moškost'
Hrvati na dopust v Italijo in Španijo: domači Jadran jim je predrag
Njen najbolj seksi videz doslej: Zvezdnica zanetila Met Gala
Ali je kava res škodljiva?
The Rock v krilu: najbolj nepričakovan videz večera
Pozabite na trebušnjake: te 3 vaje vam bodo najhitreje izklesale raven trebuh
Napaka, ki jo doma dela večina staršev – in se je sploh ne zaveda
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Te rastline so najlažje za razmnoževanje s potaknjenci
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Manj kot pol ure za popoln obrok, ki navduši vsakega gosta
Izkoristite sezono: hitro pecivo, ki združuje sveže jagode in marmelado
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Podivjani pes
Kmetija
Naključni morilec
Delovna akcija
