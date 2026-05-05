Izhodišča v 20 točkah: kakšne bodo prioritete desne koalicije?

"Cilj uresničevanja teh prioritet je oblikovanje Slovenije kot države priložnosti, blaginje in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega," so zapisali. Koalicija bo svoje razvojne politike gradila na ambiciji oblikovanja uspešne Slovenije. Ob tem želijo oblikovati družbo, v kateri posameznik ne bo odvisen od države in bo lahko gradil na lastni neodvisnosti in samostojnosti. "Naš cilj je Slovenija kot visoko razvita, konkurenčna in socialno odgovorna država, ki temelji na znanju, inovacijah, pravičnosti in visoki kakovosti življenja," so navedli. Zagovarjajo "hitrost razvoja, kakršno je posameznik ali podjetje sposobno doseči". Prepričani so, da mora država ustvarjati pogoje za uspeh posameznika, socialna politika pa mora zagotavljati varnost tistim, ki jo resnično potrebujejo.

Zavezali so se, da bodo investirali v socialni dialog, saj "delo ni socialna, temveč razvojna in gospodarska kategorija, s katero se ustvarja blaginja in posledično financira socialne storitve". Napore bodo usmerjali v to, da bi bila plača vseh zaradi večje produktivnosti višja. Zagovarjajo meritokracijo in plačilo po delu in rezultatih dela. "Namesto dodatnih obdavčitev vseh, ki so varčevali in vlagali v lastna stanovanja in hiše", bodo z debirokratizacijo, decentralizacijo in jamstveno stanovanjsko shemo za mlade ustvarjali pogoje, v katerih si lahko čim več posameznikov zgradi lasten dom, zatrjujejo.

Jernej Vrtovec, Marko Lotrič in Tina Bregant, skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča FOTO: Aljoša Kravanja

Zagovarjajo razumne politike varovanja okolja, ki omogočajo blaginjo, zdrav naravni življenjski prostor in povečujejo energetsko suverenost države. Zagotavljali bodo tudi visoko raven energetske varnosti z zanesljivimi in razpršenimi viri, obljubljajo. Koalicija bo posebno pozornost namenila kakovostnemu, dostopnemu in sodobnemu izobraževanju na vseh ravneh, sistematično pa bodo krepili razvoj kadrov v povezavi z gospodarstvom. Ustvarjali bodo tudi pogoje za zadrževanje domačih talentov in vračanje slovenskih strokovnjakov iz tujine, napovedujejo. Dostopno, kakovostno in učinkovito zdravstveno varstvo želijo zagotavljati preko načela, da mora denar iz javne zdravstvene blagajne slediti pacientu. Ob tem obljubljajo tudi učinkovite ukrepe za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu in izboljšavo organizacije javnega zdravstvenega sistema.

Decentralizacija in debirokratizacija

Zagovarjajo decentralizacijo in finančno samostojnost občin. Ob tem bodo številne enote državne administracije in sedeže oziroma dele ministrstev "razmestili po različnih slovenskih regijah", kar bo vzvod za vzpostavitev regij. Obljubljajo oblikovanje "vitke države, manjše in učinkovite administracije" ter odpravo birokratskih ovir. Bolj kvalitetne storitve javne uprave pa nameravajo zagotoviti z digitalizacijo in uporabo umetne inteligence. "Gradili bomo sproščeno Slovenijo, ki ne bo temeljila na predpisih, ampak na zdravem razumu in zdravi tekmovalnosti ter odgovornosti," so zapisali. Koalicija bo usmerjala reforme v tiste ukrepe in področja, ki izboljšujejo položaj in življenje ljudi. "Za nas so pomembne vse pravice in pravice vseh," so zapisali.

Anže Logar in Eva Irgl po drugem povolilnem sestanku pri Robertu Golobu FOTO: Aljoša Kravanja

Spodbujanje rodnosti

Slovensko družino postavljajo v ospredje kot temeljno celico družbe, rešitev za demografski problem države pa vidijo v "dvigu blaginje, učinkovitejšem delovanju vseh podsistemov v državi, večjemu veselju do življenja ter povečanju rodnosti" in ne v priseljevanju. Družina z otroki je namreč "investicijski projekt za prihodnost in ni del socialne politike", so zapisali. Poleg družine cenijo tudi "svojo domovino, našo kulturo in tradicijo". "Koalicija zgodovino našega naroda in države sprejema takšno, kot je," so zapisali. Ob tem so dodali, da "cenijo vsakega posameznika, ki se je v prejšnjem stoletju uprl kateremukoli totalitarnemu režimu". Vrednostno središče slovenskega naroda pa so vrednote slovenske osamosvojitve, so zapisali.

Ničelna toleranca do korupcije