'Izjava Goloba, da gre v postopku KPK za farso, je zaskrbljujoča'

Odvetnik Roberta Goloba Stojan Zdolšek meni, da je postopek KPK okužila kar predsednica države, ko je v svoj kabinet zaposlila Tatjano Bobnar. Zdolšek tako meni, da bi zaposleni na KPK zaradi tega lahko odločili v prid Tatjani Bobnar . "Dejstvo je, da smo neodvisen in samostojen državni organ, kar je v takšnih primerih, ki jih vodimo, edino pravilno in tudi vzdržno, očitno pa to tudi koga moti," je dejal Robert Šumi . Šumi to razume kot manever odvetnika, da brani svojo stranko.

O komentarju predsednika vlade, da je celoten postopek pred Komisijo farsa, Šumi odgovarja, da je tak komentar "zaskrbljujoč, ker je Robert Golob predsednik vlade. S svojim ravnanjem in govorjenjem vpliva na ljudi. Kaj takšna izjava pomeni za krepitev pravne države," se sprašuje.

"Naša dolžnost je, da opozarjamo na kršitve. KPK je varuh skladnosti poslovanja javnega sektorja in vseh predstojnikov v državi in državnih organih z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Ko je zakon kršen, je naša naloga, da to povemo javnosti. S tem izvajamo splošno preprečevanje in hkrati opozarjamo ljudi na nevzdržno prakso. Vedno bom rekel isto – ko nekdo stori kršitev, naj zato pravočasno prevzame odgovornost in naj ne čaka, da mu je to vse skupaj dokazano, ko je postopek že po dolgih letih zaključen. To govorim na splošno, za vse velja enako. Če pa to oni sedaj uporabljajo za svojo obrambo ali pa želijo, da bi me utišali, da jaz te preventivne funkcije več ne bi opravljal, so se pa zmotili."

Ponovil je, da ne glede na to, kdo je njihova obravnavana oseba in s katerega političnega pola prihaja, "opravljamo svoje delo profesionalno in tako bomo tudi delali v bodoče. To tudi družba od nas pričakuje."