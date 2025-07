Izjava Marte Kos: mnenje ali vmešavanje?

Na zadnje vprašanje, kako ocenjuje razmere v slovenski politiki in iztočnico novinarja, da se lahko Sloveniji naslednje leto zgodi, da se bo pridružila članicam unije s skrajno desnimi vladami, pa je odgovorila: "Naše glavno načelo je, da komisarji ne komentiramo domačih razmer. A ne morem drugače, kot da povem, da si ne želim, da bi Slovenija ponovno dobila vlado Janeza Janše , ki ima za vzornika Viktorja Orbana in ameriškega predsednika Donalda Trumpa ."

Evropski komisarji se morajo vzdržati vsakršnega izražanja osebnih političnih preferenc - in to 24 ur na dan, meni evroposlanec stranke SDS Milan Zver . Zato je sprožil formalno poslansko proceduro zoper evropsko komisarko za širitev Marto Kos .

"To je neposredno vmešavanje v notranjepolitično dogajanje. Če rečeš, da si ne želiš, da bi bil gospod Janša še kdaj predsednik v Sloveniji, je to popolnoma jasna politična trditev ali pa sodba, ki ne vzdrži, oziroma je proti določilom pogodbe o Evropski uniji, 17. člena," je prepričan Zver, ki dodaja, da je to hkrati proti kodeksu ravnanja, ki da komisarjem prepoveduje politično vmešavanje in izražanje osebnih preferenc glede izida volitev v državah članicah.

V komisarkini ekipi se branijo, da je "komisarka v intervjuju izhajala iz osebnega mnenja, kot je tudi razvidno izpostavila v samem odgovoru."

"Marta Kos je evropska komisarka, ki prihaja iz Slovenije, ima pravico do svojega stališča. Če bi bil v jaz njeni vlogi, bi ravnal nekoliko drugače, ampak spoštujem njeno mnenje, tako kot lahko spoštujemo vsakogar, še posebej tiste, ki so na vidnih političnih položajih," komentira Matjaž Nemec, evropski poslanec iz vrst SD-ja.

Konflikt med SDSom in Marto Kos ima sicer precej dolgo brado. Peterica evroposlancev iz SDS-a je nasprotovala že njenemu imenovanju na komisarski položaj. Pri čemer je bila slovenska delegacija znotraj krovne Evropske ljudske stranke osamljena, podporo je takrat našla pri Reformistih in Patriotih.