PRENOS V ŽIVO: kako bo vlada jeseni poskrbela za starostnike v DSO?

Se jeseni poleg vseh ostalih podražitev obetajo še dražje oskrbnine za starejše? O stanju v DSO bosta spregovorila minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec in predsednica društva Srebrna nit - Združenja za dostojno starost Biserka Meden. Podelovali smo zakon, za katerega DSO pravijo, da ga je nemogoče izvajati in financirati, je uvodoma povedal Mesec in izpostavil, da se bo vlada spopadla s tem problemom. Poleg tega jih v jeseni skrbi morebiten novi val epidemije covida-19 v DSO in rast cen energentov.

Po obisku v domu starejših občanov Metlika in Črnomelj sta izjavo za javnost podala minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, predsednica društva Srebrna nit - Združenja za dostojno starost Biserka Meden ter predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije in direktorice Doma starejših občanov Črnomelj Valerija Lekić Poljšak. icon-expand Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock Spomnimo icon-expand Mesec Kot smo poročali, se jeseni obetajo podražitve v domovih za starejše. S 1. septembrom namreč v veljavo stopijo spremembe kadrovskega normativa in predvidevajo postopno povečanje števila zaposlenih v socialno-varstvenih zavodih. Povprečno velik DSO bo do leta 2030, denimo, imel 15 zaposlenih več. A gre za spremembe, ki seveda nekaj stanejo, financiranje kadrovskih širitev pa s strani države ni bilo zagotovljeno. PREBERI ŠE Jeseni dražje oskrbnine za starejše? 'Nekateri nimajo niti za kavo' Nova vlada je s spremembami Zakona o dolgotrajni oskrbi želela zagotoviti potrebnih 13 milijonov, ki pa ne morejo biti izplačani, ker je SDS na zakon vložila referendumsko pobudo. Stroške bodo tako morali pokriti domovi sami. A tudi oni morajo denar nekje dobiti, kar pomeni, da se bo to najverjetneje prelilo v dražje oskrbnine. "Pri nas bi prišlo do triodstotnega dviga oskrbnin, kar za stanovalce pomeni približno 20 evrov mesečno," pojasni Jaka Bizjak, direktor DSO Fužine.