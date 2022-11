'Izjava o morebitnem nadzoru na meji s Hrvaško ni bila grožnja'

"Ne gre za nič drugega kot to, da se vse države, ki so v schengenskem območju, lahko, če imajo kakršnakoli tveganja, odločijo uvesti notranje kontrole," je dejala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je pri tem poudarila, da za zdaj ne vidi razlogov, da bi Slovenija ravnala tako. Prav tako je pojasnila tudi, da notranji nadzor meja že sedem let izvaja peščica držav znotraj schengenskega območja, kar pa je po njenih besedah v nasprotju s pravnimi podlagami, ki državam tak nadzor omejujejo na dve leti.

Ministrica je v ponedeljek spričo naraščajočega števila prihodov nezakonitih migrantov v EU dejala, da lahko za Slovenijo notranji nadzor, ki ga izvaja več držav članic schengenskega območja in je v nasprotju s pravom Evropske unije, predstavlja resen problem in velik izziv. Slovenija si po njenih besedah ne želi, da bi s porastom števila nezakonitih prebežnikov postala nekakšen žep. Zato ves čas opozarja svoje kolege v Uniji, da je treba v schengnu postaviti jasna pravila in omejiti notranji nadzor, če ta res ni potreben.