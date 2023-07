Šumijev namestnik na zagovor zaradi zasebnega komentarja

Simon Savski, zadnja štiri leta namestnik predsednika senata KPK, je v zaprti skupini Miličniki-policisti ob razpravi o varnosti policistov zapisal: "Vi le volite Janšo in bo skupaj s Hojsom vse skupaj razgnal z vodnim topom na solzivec. Jaz si takega vodje ne želim." Zapis je nekdo posredoval RTV-ju, kjer so ga tudi objavili. Ne Savski in ne šef komisije nista na voljo za dodaten komentar, so pa s KPK sporočili, da se komisija distancira od zasebnih komentarjev zaposlenih na družbenih omrežjih in da se bo predsednik zavoljo varovanja integritete institucije z namestnikom senata pogovoril.

Komisija je o zadevi obvestila predsednico republike, ki funkcionarje komisije imenuje in razrešuje. "Vsak, ki je na neki funkciji oziroma položaju, se mora zavedati, da mora biti pri uporabi besed bolj previden. Gospod Savski ni bil previden, tudi sama sem v svoji izjavi za javnost povedala, da si želim, da bi se gospod Robert Šumi z njim pogovoril in da se to v prihodnosti ne bo več dogajalo," je povedala Nataša Pirc Musar.

Eden od bolj odmevnih tovrstnih primerov je bil primer Urške Klakočar Zupančič kot sodnice, ko je prav tako v zasebni skupini takratnega premierja Janšo med drugim označila za velikega diktatorja. Kot pravi sama, ve, kako je, ko se poseže v zasebnost in ko se oseba diskreditira na podlagi tega, kar je izrekla znotraj zasebne skupine. Po njenem je v primeru, ko funkcionar utemeljeno pričakuje, da bo njegovo stališče ostalo znotraj zaprte skupine, njegova pravica do zasebnosti absolutno nad vsako drugo, hkrati pa da bi se morali vprašati, kako bi te ljudi, ki posegajo v intimo funkcionarjev, kaznovali. "Kako bomo taka dejanja preprečevali, ne pa da bomo natikali nagobčnike funkcionarjem v njihovem zasebnem času in prostoru," doda.