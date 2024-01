Izjava uporabnice: Kako sem podaljšala svoje trepalnice v le 2 tednih?

Mnoge ženske so nezadovoljne z dolžino, gostoto in ukrivljenostjo svojih naravnih trepalnic. Zato se odločajo za uporabo umetnih trepalnic, ki naravnim povzročajo več škode kakor koristi. Preberite izkušnjo uporabnice, ki je po dolgih letih umetne trepalnice zamenjala za serum. Povedala je ...

Več let sem bila uporabnica, zagovornica in mogoče tudi odvisnica od umetnih trepalnic. Kot mnoge ženske, sem bila tudi sama nezadovoljna z dolžino, gostoto in ukrivljenostjo svojih naravnih trepalnic. Odločila sem se za volumensko podaljševanje in pri tem neprekinjeno vztrajala kar 4 leta. Sploh se nisem zavedala, da sem s tem svoje trepalnice le še bolj uničevala, tako zelo, da sem ostala brez njih. Ugotovila sem, da je prišel čas, za kratek odmor za moje oči. Šele po odstranitvi umetnih čopkov sem opazila, da svojih trepalnic sploh nimam več. Prijateljica mi je takoj predlagala serum za rast trepalnic. Še isti dan sem želela kupit serum za rehabilitacijo mojih trepalnic v drogeriji, vendar mi zaradi previsokih cen in nezaupanja v ne poznane izdelke to ni uspelo.

Na spletu sem zasledila Lux-Factor EYELASH serum , pri katerem me je prepričalo, da je popolnoma naraven, varen in primeren za občutljive oči, saj sem le-to nujno potrebovala. Priporočen je tudi s strani farmacevtk in je klinično testiran. Tudi cena je dostopna, vsak paket pa vsebuje 30-dnevno garancijo, v primeru nezadovoljstva z izdelkom. Na voljo so različni paketi za daljše terapije. Jaz sem se odločila za 56-dnevno in prejela še brezplačno poštnino. Rezultate sem začela opažati že po 2 tednih! Trepalnice so rastle hitreje, postajale so vse gostejše in temnejše. Opazila sem tudi, da niso izpadale ali se lomile zaradi krhkosti. Po 4 tednih sem bila s svojimi popolnoma naravnimi trepalnicami že tako zadovoljna, da niti pomislila nisem na podaljševanje.

In kako preprosto je ... Cel postopek nanosa seruma mi je vzel le 3 minute! Uporabljala sem ga 2-krat dnevno, zjutraj in pred spanjem. Nanašala sem ga s priloženim aplikatorjem, na zgornjo in spodnjo veko tik ob trepalnice. Pred uporabo sem očistila oči, po uporabi pa počakala, da se serum vpije. Velika prednost Lux-Factor EYELASH seruma je tudi v tem, da ga lahko brez skrbi uporabljamo sočasno z ostalimi ličili na očeh. Povem lahko, da so moje trepalnice danes naravne, goste, temne in veliko daljše. Imajo kar 85% več volumna. Zdaj razumem vse znane Slovenke, kot so Ana Klašnja, Ines Erbus, Gaja Prestor in mnoge druge, ki so ta serum priporočile prav vsaki ženski, ki želi tudi brez ličil izgledati urejena.

