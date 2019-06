Izjave Karla Erjavca in podatki v sporu o razrešitvi Škerbinca se ne ujemajo

Tukaj pridemo do prvih nesoglasij, saj tudi če pogledamo na uradni seznam, ki ga ima objavljena vojska še za 2. in 3. april, je jasno, da je predvideno dnevno IN nočno streljanje s težkim orožjem – ta seznam je še danes javno dostopen. Slovenska vojska je tudi na YouTube profilu objavila vajo streljanja s 120 mm minometom, ki pa se vsekakor šteje za težko orožje. Ta vaja naj bi potekala na začetku aprila.

O razlagah in pričevanjih glede stanja na terenu in podatkih smo že poročali, tokrat se je minister znova zapletel. Če je bil še aprila očitek glede nočnega streljanja, smo videli, da je vojska objavila posnetek streljanja z minometi, ki naj ga ne bi bilo. Ko smo na tiskovni konferenci vprašali udeležene o objavi na družbenih omrežjih, o tem niso vedeli ničesar. Kdo je bil odgovoren za pripravo seznamov, ki so bili predstavljeni marca in so nam jih tudi poslali na elektronsko pošto?

Dejstvo je, da je vojska že od februarja prikazovala sezname vaj in tudi predstavila posnetek različnih streljanj, medtem ko minister trdi, da so bili sklepi vlade drugačni. Drugo dejstvo pa je, da sklep vlade v vojski, brez jasnega pisnega povelja, ki bi prispelo do poveljnikov enot, ni uradno povelje.

Marca so nam tudi pisno odgovorili in poslali načrt streljanja, ki naj bi bil usklajen z občino decembra 2018.V tem načrtu je bilo jasno, da so bila že za marec (in tudi prej) načrtovana nočna streljanja, samo za vajo Sokol, na kateri so sodelovali tudi pripadniki ameriških sil, so izvedli štiri dni nočnega streljanja, in sicer tri dni od 25. do 27. marca 2019 od 22. do 3. ure in na dan 28. marca 2019 od 22. do 24. ure. Določena streljanja marca so uporabljala tudi težko in protioklepno orožje.

'Zloraba komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb'

Žan Mahničje v četrtek po seji komisije, na kateri so zaslišali razrešenega poveljnika poveljstva sil Miho Škerbinca, dejal, da njegovo pričanje in tudi dokumentacija, ki jo je Knovsu posredoval Škerbinc, ministra za obrambo postavljata na laž. Mahnič je ob tem povzel Škerbinčevo pričanje, v katerem je ta zatrdil, da je skušal načelnico Generalštaba Slovenske vojske (SV) Alenko Ermenczaščititi pred razširjanjem govoric o njenem zdravstvenem stanju.