Izjave o odločitvi ESČP: ministrstvo vrhovno sodišče zaprosilo za poročilo

Sporočilo, ki je bilo minuli teden objavljeno na spletni strani vrhovnega sodišča, po mnenju ministrstva ne predstavlja in ne more predstavljati stališča Slovenije, je v današnjem odzivu na odprto pismo pravnih strokovnjakov, ki so ostro kritizirali sporočilo vrhovnega sodišča, navedla ministrica za pravosodje Andreja Katič.

Ne glede na to, da po njenih ocenah takšno sporočilo nima formalne moči, pa se zavedajo možnih posledic, ki jih lahko prinaša. "Zlasti za dojemanje Slovenije v Svetu Evrope in mednarodnem okolju nasploh, za prizadevanja Slovenije v smeri spoštovanja odločb mednarodnih sodišč in tribunalov s strani drugih držav, pa tudi za odnos posameznikov do sodišč in sodnih postopkov na ravni države," je pojasnila ministrica.

Spomnila je, da je v preteklosti že večkrat izrazila prepričanje, da lahko za zaupanje v delo pravosodja največ naredijo prav pravosodni deležniki sami. V tej luči ravnanje vrhovnega sodišča pri sporočilu v zvezi z odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) Katičeva, kot pravi, spremlja s podobno zaskrbljenostjo, kot izhaja iz odprtega pisma uglednih pravnikov.

Katičeva je še navedla, da je ministrstvo glede sporočila vrhovnega sodišča že javno poudarilo, da podpira pomembno vlogo Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP) in temeljnih svoboščin ter ESČP pri zagotavljanju pravnih standardov človekovih pravic in prispevku k stabilnosti in demokratičnosti držav v Svetu Evrope.

"Na ministrstvu za pravosodje si v okviru svojih pristojnosti prizadevamo za čim širšo uveljavitev vrednot EKČP v slovenskem pravnem redu, to pa vključuje tudi ustrezno izvrševanje sodb ESČP,"je danes pojasnila ministrica. Svet Evrope pa je Slovenijo po njenih navedbah že večkrat predstavil kot zgled dobre prakse zlasti pri izvrševanju sodb ESČP, ki se nanašajo na sistemske rešitve.

Vsak primer je treba obravnavati posebej in ločiti med možnimi individualnimi ter sistemskimi ukrepi za preprečitev podobnih kršitev, meni ministrica. Potrebna analiza sodbe in razlogov za ugotovljeno kršitev ter ocena potrebnih ukrepov za implementacijo sodbe v konkretnem primeru po njenih navedbah še poteka. Slovenija mora akcijsko poročilo ali načrt izvrševanja sodbe pripraviti v šestih mesecih od dokončnosti sodbe, to pa bo storila tudi v konkretni zadevi, je zagotovila in dodala, da ustreznost individualnih in sistemskih ukrepov presoja odbor ministrov Sveta Evrope.