Izjemen odziv ljudi, ki ponujajo pomoč: je sploh kaj, česar skupaj ne zmoremo?

Začelo se je z zbiranjem vode in hrane za gasilce, ki so vse bolj utrujeni, nadaljevalo z nudenjem namestitev in prenočišč evakuiranim krajanom, zdaj je na družbenih omrežjih moč najti že oglase za prevoz in namestitev za živali – od konjev do malih živali in čebel. Na Facebook strani "Pomoč na Krasu" uporabnike obveščajo o različnih humanitarnih akcijah.

In medtem ko se gasilci požrtvovalno borijo z ognjenimi zublji, se na drugi strani iz ure v uro krepita hvaležnost in podpora ljudi. V teh dneh se je ponovno izkazalo, da Slovenija zna stopiti skupaj.

Stanje na Krasu je še vedno zelo resno. Požar po prvih ocenah že presega površino 2000 hektarov, dodatno pa gašenje otežujeta še veter in gost dim. Na terenu je več kot 1000 gasilcev, pri gašenju pa pomagajo še vojaški in policijski helikopterji, pomoč pa prihaja tudi iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovaške.

Prevoznik, ki je v Italijo prevažal mleko, se je na poti nazaj ustavil in že od včeraj prostovoljno pomaga polniti bazene za gašenje v ogroženih vaseh. Z eno cisterno lahko napolni pet bazenov. " Jaz sem Dragan Kocić, prišel sem iz Leskovca. S cisterno vozim vodo in jo zlivam v bazen, iz katerega helikopterji zajemajo vodo in jo nosijo tja, kjer je najbolj potrebna, " je povedal naši novinarki.

Če jim želite pomagati s finančnimi sredstvi, pa lahko to storite tako, da donirate na TRR: SI56 1010 0005 7607 519. Namen: CHAR. Kot so pojasnili, bodo sredstva porabljena izključno za pomoč gasilcem na Krasu, uničeno opremo oz. bodo donirana za popravilo škode, povzročene v požaru.

"Da dobrodelnosti ljudi ni konca, ste nam dokazali občani Ajdovščine, saj ste že slabo uro po objavi prošnje za pijačo in prigrizke prinesli dovolj le tega, da smo napolnili gasilski dom. Iskrena vam hvala," so sporočili iz PGD Ajdovščina. Kot so zapisali, je bil odziv na njihov poziv za pomoč gasilcem neverjeten. " Zaradi težav s skladiščenjem in logistiko imamo zaenkrat zaloge dovolj" .

Zalog imajo za zdaj dovolj

Iz 112 Občina Miren - Kostanjevica so že včeraj sporočili, da so zbrali dovolj velike količine pijače in prigrizkov za gasilce, ki zaenkrat zadoščajo potrebam, zato se zahvaljujejo vsem, ki so jih prispevali. "Če se bodo znova pokazale potrebe, vas bomo obvestili."

Enako so sporočili iz PGD Šempeter pri Gorici. "Ob pogledu na hvaležnost ljudi se pozabi na vse neprespane noči, žulje, utrujenost in je vse poplačano. Hvala še enkrat za vso izkazano pomoč in podporo."

Kot so pojasnili, se je včerajšnja akcija zbiranja pomoči zgodila spontano. "Pobuda je prišla s strani prebivalcev, ki so želeli na vsak način pomagati gasilcem, ki so se borili z ognjem. Vsekakor takšnega odziva nismo pričakovali in se vam za to zahvaljujemo!" so zapisali.

Njihov zapis so poobjavili tudi na PGD Renče-Vogrsko in se prav tako zahvalili vsem za podporo in pomoč.

Tudi Gasilska enota Nova Gorica je zapisala, da so za njihovimi gasilci naporni dnevi. "Hvala vsem za donirano pijač, ki nam je prišla še kako prav. Trenutno jo je zbrane dovolj, če jo bomo še potrebovali vam bomo to sporočili. Hvala!"

Tudi PGD Kanal se vsem iskreno zahvaljuje za izkazano podporo ter donacije hrane in pijače.