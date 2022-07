Izjemen odziv: na Krasu v akciji čiščenja in sečnje gozdov 300 prostovoljcev

Ob požaru na goriškem Krasu poteka obsežna prostovoljska akcija čiščenja in širjenja protipožarnih prometnic ter sečnje gozdov okoli vasi, v kateri sodeluje okoli 300 prostovoljcev. Vse usposobljene in primerno opremljene delavce k delu znova vabijo v nedeljo, ko bo zbor 7. uri pri osnovni šoli v Komnu, so sporočili z zavoda za gozdove.

Na zavodu že beležijo izjemen odziv. Kot so sporočili, bodo v nedeljo lahko sprejeli največ 300 prostovoljcev. "V primeru, da bo prostovoljcev več, jih bomo morali žal zavrniti, saj razmere na terenu in logistika ne dopuščajo večjega števila gozdnih delavcev," so zapisali. Prostovoljci se morajo ob tem zavedati, da dela potekajo na lastno odgovornost z lastno opremo. Prednost bodo imele izkušene ekipe.

Zavod za gozdove Slovenije namreč pomaga pri koordinaciji intervencijskih sil na terenu in koordinira delo gozdnih delavcev-sekačev in gozdarske mehanizacije. Gozdarske aktivnosti na terenu so danes močno okrepili. V sodelovanju z družbo Slovenski državni gozdovi in številnimi zasebnimi podjetji poteka obsežna prostovoljska akcija čiščenja in širjenja protipožarnih prometnic ter sečnje gozdov okoli vasi za zavarovanje življenj in premoženja. V akciji sodeluje okoli 300 prostovoljcev, večinoma gozdnih delavcev. Okrepilo se je tudi število mehanizacije za sečnjo in spravilo lesa in gozdno gradbeništvo, so zapisali v sporočilu za javnost.