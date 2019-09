Izjemen odziv: v dobrem dnevu za malega Krisa zbrali že več kot 310 tisoč evrov

Teja Perjetse je včeraj, ko je videla malega Krisa, ki tako zelo spominja na njenega dveletnika, najprej zjokala. Nato pa ugotovila, da to seveda ne pomaga in da bo raje izkoristila pozornost 66 tisoč sledilcev in jih pozvala, naj pomagajo.

"Včeraj sem nakazala, oba z Janijem sva nakazala malo več kot en evro, ampak mi vseeno ne da miru, ker je znesek tako ogromen, tako da sem se odločila, da bom organizirala dogodek," je povedala.

Pomagali ji bodo znani Slovenci, blogerji, pevci, komiki, pa tudi podjetja. Ves izkupiček bo šel za Krisa, kar je sinoči izvedela tudi njegova mama.

"Ja, v bistvu pisala mi je, da se je pred enim letom odločila, da ne bo več jokala, ker more bit močna in da ji je zdaj pritekla solza. In ful nisem hotela, da se to zgodi, ampak ne predstavljam si kadarkoli biti v koži koga, ki se mora s tem spopadat. In fora je, da se ljudje nikoli ne zavedamo pač, da je lahko iz danes na jutri nekaj, ko si ti lahko v tej situaciji," je še dejala.

Poleg znanih obrazov so se pri zbiranju denarnih sredstev aktivirali tudi nekateri posamezniki in podjetja. Eno takšnih je tudi podjetje, ki prodaja burgerje. "Odzvali smo se hitro in v enem dnevu zbrali 1.000 evrov za nakup zdravila malemu Krisu. Verjamemo, da bo akcija uspešna ter da bo zdravilo Krisu pomagalo. Držimo pesti in upamo na najboljše,"so zapisali na svojem Facebook profilu.